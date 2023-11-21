У США заявили про підготовку Іраном до передачі РФ балістичних ракет

У США вважають, що Іран готується поставляти Росії власні балістичні ракети для їхнього використання у розв'язаній проти України злочинній війні.

Що відомо про наміри Ірана передати Росії балістичні ракети

За інформацією журналістів видання із посиланням на американських посадовців, мова йде про ракети малої дальності.

Співрозмовники зазначають, що у Білому домі виникла стурбованість з приводу продемонстрованих Іраном ракет Ababil і Fateh-110 під час візита глави міноборони РФ Сергія Шойгу до Тегерану у вересні цього року.

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, влада Ірану розглядає ймовірну передачу Росії балістичних ракет для їхнього використання у війні проти України.

У США також вважають, що Іран стає дедалі важливішим партнером РФ, при цьому отримуючи вигоду від цих відносин.

За словами речника Ради нацбезпеки США, Росія допомагає Ірану покращити можливості у складанні супутників та надає країні ракети, системи ППО та військову електроніку.

Що відомо про економію ракет армією РФ у війні проти України

За інформацією представників розвідки Міноборони Великої Британії, останнім часом злочинна армія РФ використовує для атак по Україні переважно іранські ударні БпЛА типу "Shahed”, намагаючись послабити українську ППО.

Аналітики у британській розвідці дійшли висновку, що таким чином злочинна армія РФ накопичує резерви ракет для атак по Україну взимку.

У період з 18 по 19 листопада 2023 року Росія запустила близько 50 безпілотних літальних апаратів іранської розробки "Шахед", переважно у напрямку Києва. Їх запускали хвилями за двома напрямками - від Курська на схід та від Краснодара на південний схід.

За даними британської розвідки, однією з цілей Росії, ймовірно, було послабити протиповітряну оборону України, щоб сформувати бойовий простір перед будь-якою погодженою зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України.