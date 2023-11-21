В США заявили о подготовке Ираном к передаче РФ баллистических ракет

В США считают, что Иран готовится поставлять России свои баллистические ракеты для их использования в развязанной против Украины преступной войне.

Что известно о намерениях Ирана передать России баллистические ракеты

По информации журналистов издания со ссылкой на американских чиновников, речь идет о ракетах малой дальности.

Собеседники отмечают, что в Белом доме возникла обеспокоенность по поводу продемонстрированных Ираном ракет Ababil и Fateh-110 во время визита главы минобороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре этого года.

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, власти Ирана рассматривают вероятную передачу России баллистических ракет для их использования в войне против Украины.

В США также считают, что Иран становится все более важным партнером РФ, при этом извлекая выгоду от этих отношений.

По словам спикера Совета нацбезопасности США, Россия помогает Ирану улучшить возможности в сборке спутников и предоставляет стране ракеты, системы ПВО и военную электронику.

Что известно об экономии ракет армией РФ в войне против Украины

По информации представителей разведки Минобороны Великобритании, в последнее время преступная армия РФ использует для атак по Украине преимущественно иранские ударные БПЛА типа Shahed, пытаясь ослабить украинскую ПВО.

Аналитики в британской разведке пришли к выводу, что таким образом преступная армия РФ накапливает резервы ракет для атак по Украине зимой.

В период с 18 по 19 ноября 2023 г. Россия запустила около 50 беспилотных летательных аппаратов иранской разработки "Шахед", преимущественно в направлении Киева. Их запускали волнами по двум направлениям – от Курска на восток и от Краснодара на юго-восток.

По данным британской разведки, одной из целей России, вероятно, было ослабить противовоздушную оборону Украины, чтобы сформировать боевое пространство перед любой согласованной зимней кампанией ударов по энергетической инфраструктуре Украины.