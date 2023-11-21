В США заявили о подготовке Ираном к передаче РФ баллистических ракет
Категория
Мир
Дата публикации

В США заявили о подготовке Ираном к передаче РФ баллистических ракет

Иранские баллистические ракеты
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Источник:  The Wall Street Journal

В США считают, что Иран готовится поставлять России свои баллистические ракеты для их использования в развязанной против Украины преступной войне.

Что известно о намерениях Ирана передать России баллистические ракеты

По информации журналистов издания со ссылкой на американских чиновников, речь идет о ракетах малой дальности.

Собеседники отмечают, что в Белом доме возникла обеспокоенность по поводу продемонстрированных Ираном ракет Ababil и Fateh-110 во время визита главы минобороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре этого года.

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, власти Ирана рассматривают вероятную передачу России баллистических ракет для их использования в войне против Украины.

В США также считают, что Иран становится все более важным партнером РФ, при этом извлекая выгоду от этих отношений.

По словам спикера Совета нацбезопасности США, Россия помогает Ирану улучшить возможности в сборке спутников и предоставляет стране ракеты, системы ПВО и военную электронику.

Что известно об экономии ракет армией РФ в войне против Украины

По информации представителей разведки Минобороны Великобритании, в последнее время преступная армия РФ использует для атак по Украине преимущественно иранские ударные БПЛА типа Shahed, пытаясь ослабить украинскую ПВО.

Аналитики в британской разведке пришли к выводу, что таким образом преступная армия РФ накапливает резервы ракет для атак по Украине зимой.

В период с 18 по 19 ноября 2023 г. Россия запустила около 50 беспилотных летательных аппаратов иранской разработки "Шахед", преимущественно в направлении Киева. Их запускали волнами по двум направлениям – от Курска на восток и от Краснодара на юго-восток.

По данным британской разведки, одной из целей России, вероятно, было ослабить противовоздушную оборону Украины, чтобы сформировать боевое пространство перед любой согласованной зимней кампанией ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Россия воздерживается от запуска своих лучших крылатых ракет воздушного базирования из своего парка тяжелых бомбардировщиков почти два месяца, что, вероятно, позволяет ей накопить значительный запас этого оружия. Россия, скорее всего, применит эти ракеты, если повторит попытку уничтожить важнейшую национальную инфраструктуру Украины, - говорится в возведении Минобороны Британии.

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