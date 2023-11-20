Запад не должен допустить триумфа альянса России, Китая и Ирана — Данилов

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, если западные страны не помогут Украине остановить преступную армию РФ, то в ближайшем будущем Запад столкнется с полноценным альянсом России, Китая и Ирана.

Что известно о новой ось зла из России, Китая и Ирана

Данилов не исключает, что к Альянсу России, Китая и Ирана впоследствии могут присоединиться и отдельные европейские страны.

Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны в Украине, прекращению огня и т.д. Все это от рудиментного страха перед Россией, – подчеркнул секретарь СНБО. Поделиться

Он подчеркнул, что западные страны должны последовать примеру Украины и исключать страх в противостоянии с Россией.

Вместо страхов и беспокойств, демократический мир должен дать решительный ответ кремлевской агрессии в Украине.

Россия представляет угрозу для Украины, Китай – основная угроза для США, а союз Китай-Россия-Иран – вызов для всего мира. Если не произойдут изменения в отношении Запада к России, изменения в самой России, то через 15-20 лет мир ожидает новая "ось зла", в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны. Данилов. Поделиться

Данилов о влиянии геполитической ситуации на войну в Украине

Секретарь СНБО подчеркнул, что разрешенный палестинскими террористами ХАМАС конфликт против Израиля и угрозы новых конфликтов в разных регионах мира будут снижать внимание мирового сообщества и стран-партнеров к событиям в Украине.

Данилов отметил, что украинские власти учитывают такое развитие событий.

Мир находится в турбулентности. Происходит рост геополитической конкуренции между Вашингтоном и Пекином. Все чаще раздаются мессиджи о новом мировом порядке, многополярном мире и т.п., - подчеркнул секретарь СНБО. Поделиться

По его мнению, идет глобальная борьба между демократическими и тоталитарными режимами.

Россия является угрозой для Украины, Китай – основная угроза для США, а союз Китай-Россия-Иран – вызов для всего мира. Если не произойдут изменения в отношении Запада к России, изменения в самой России, то через 15-20 лет мир ожидает новая "ось зла", в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны. секретарь СНБО. Поделиться

Он отметил, что украинские власти отталкиваются от прогнозов относительно непростой геополитической ситуации.

Выходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация. Внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за владение ресурсами, - признает Данилов. Поделиться

По его словам, следует ожидать усталости западных стран от войны в Украине.

Однако он убежден, что нужно концентрироваться на совместной работе по консолидации партнеров и союзников по оказанию дальнейшей помощи.

Данилов также выразил обеспокоенность многочисленными призывами с разных сторон к переговорам со страной-агрессорой.