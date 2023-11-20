Запад не должен допустить триумфа альянса России, Китая и Ирана — Данилов

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, если западные страны не помогут Украине остановить преступную армию РФ, то в ближайшем будущем Запад столкнется с полноценным альянсом России, Китая и Ирана.
Что известно о новой ось зла из России, Китая и Ирана
Данилов не исключает, что к Альянсу России, Китая и Ирана впоследствии могут присоединиться и отдельные европейские страны.
Он подчеркнул, что западные страны должны последовать примеру Украины и исключать страх в противостоянии с Россией.
Вместо страхов и беспокойств, демократический мир должен дать решительный ответ кремлевской агрессии в Украине.
Данилов о влиянии геполитической ситуации на войну в Украине
Секретарь СНБО подчеркнул, что разрешенный палестинскими террористами ХАМАС конфликт против Израиля и угрозы новых конфликтов в разных регионах мира будут снижать внимание мирового сообщества и стран-партнеров к событиям в Украине.
Данилов отметил, что украинские власти учитывают такое развитие событий.
По его мнению, идет глобальная борьба между демократическими и тоталитарными режимами.
Он отметил, что украинские власти отталкиваются от прогнозов относительно непростой геополитической ситуации.
По его словам, следует ожидать усталости западных стран от войны в Украине.
Однако он убежден, что нужно концентрироваться на совместной работе по консолидации партнеров и союзников по оказанию дальнейшей помощи.
Данилов также выразил обеспокоенность многочисленными призывами с разных сторон к переговорам со страной-агрессорой.