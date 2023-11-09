Кремль стремится перейти к новой фазе войны — Данилов

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, именно Россия заинтересована в паузе в развязной преступной войне против Украины, чтобы снова накопить вооружение и живую силу.

Почему переговоры с РФ невозможны

Секретарь СНБО отметил, что согласно указу Владимира Зеленского от 22 декабря 2021 только президент, премьер и глава МИД могут официально представлять позицию Украины на внешнеполитической арене.

Все остальные этот указ обязывал письменно согласовывать свою деятельность с МИД.

Об этом указе он вспомнил комментируя заявления отдельных экс-чиновников, которые пытаются от имени Украины создавать впечатление заинтересованности в этих переговорах.

Конфликт на Ближнем Востоке мешает мирным усилиям Украины

По информации The Wall Street Journal, разрешенный палестинскими террористами ХАМАС конфликт против Израиля не только отвлекает мировое сообщество от агрессии РФ против Украины, но и подрывает усилия Киева по привлечению новых союзников для реализации собственных мирных инициатив.

Отмечается, что после успешных конференций в Дании, Саудовской Аравии и Мальте украинские и европейские дипломаты и чиновники планировали до конца года провести саммит мировых лидеров для обсуждения украинской Формулы мира.

Однако, как отмечают журналисты издания, западные дипломаты очень сомневаются в проведении такого саммита.

Украина и западные партнеры рассчитывали привлечь на свою сторону такие страны, как Саудовская Аравия, Индонезия, вероятно, Китай, занимающие сейчас нейтральную позицию.

Однако конфликт в Израиле все усложнил.

Авторы материала отмечают, что война в Израиле создала новые противоречия между западными странами и ведущими государствами арабского мира.

Эти страны Украина стремилась бы привлечь на свою сторону, но это почти невозможно.

Журналисты издания The Financial Times отмечают, что разрешенный ХАМАС конфликт против Израиля похоронил месяцы работы по привлечению развивающихся стран на сторону Киева.

Гуманитарный кризис в секторе Газа в развивающихся странах сравнивают с украинской ситуацией и обвиняют в лицемерии западные страны, в основном поддержали Израиль.