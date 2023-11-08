Данилов заявил о безумных успехах ВСУ в направлении Крыма

Что известно об успехах ВСУ в увольнении Крыма

Имейте в виду, что на сегодняшний день мы имеем безумные успехи на Крымском направлении. Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши, однако, что касается уничтожения Российской Федерации и вражеских активов на территории Крыма и уничтожения Черноморского флота – это огромные достижения Украины, - отмечает секретарь СНБО. Поделиться

По его словам, никогда до этого в истории страна, не имеющая полноценных ВМС, не уничтожала вражескую подлодку.

Он также отметил, что уничтожение носителя ракет "Калибр" – огромный успех Вооруженных сил Украины.

Я думаю, что это не последние приятные новости. Я очень хотел бы, чтобы война в 2024 году закончилась. Мы будем для этого делать все необходимое, но здесь нужно быть откровенными и сказать, что не все от нас зависит. Многое, но не все. Очень многое зависит от партнеров, - подчеркнул Данилов. Поделиться

Данилов относительно прогнозов сроков завершения войны

Секретарь СНБО отметил, что очень хочется завершить развязанную Россией преступную войну победой над оккупантами уже в следующем году.

Я бы очень хотел, чтобы она закончилась в 2024 году. Мы будем для этого делать все необходимое. Но надо быть искренними и сказать, что не все зависит от нас. Очень многое зависит от партнеров, - отметил Данилов. Поделиться

Он отметил, что сейчас среди партнеров Украины и те, кто до сих пор не осмеливается предоставлять дальнобойное оружие для поражения объектов преступной армии РФ, боясь тем самым разозлить кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

При этом он отметил, что их фамилии известны, потому что они сами уже признают, что не предоставляли необходимое оружие для поражения, потому что "волновались, что можно раздражать Путина".

Эту мерзость ничем уже раздражать не можете, она больна головой. Имейте это в виду, – подчеркнул секретарь СНБО. Поделиться

Он подчеркнул, что в начале преступного вторжения украинцы сплотились и продемонстрировали безумное единство, однако имели на вооружении только советскую технику и 4 средства поражения западного образца.