Данилов заявил о безумных успехах ВСУ в направлении Крыма
Категория
Украина
Дата публикации

Данилов заявил о безумных успехах ВСУ в направлении Крыма

Алексей Данилов
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинские военные добились безумных успехов на пути к освобождению оккупированного Россией Крыма.

Что известно об успехах ВСУ в увольнении Крыма

Имейте в виду, что на сегодняшний день мы имеем безумные успехи на Крымском направлении. Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши, однако, что касается уничтожения Российской Федерации и вражеских активов на территории Крыма и уничтожения Черноморского флота – это огромные достижения Украины, - отмечает секретарь СНБО.

По его словам, никогда до этого в истории страна, не имеющая полноценных ВМС, не уничтожала вражескую подлодку.

Он также отметил, что уничтожение носителя ракет "Калибр" – огромный успех Вооруженных сил Украины.

Я думаю, что это не последние приятные новости. Я очень хотел бы, чтобы война в 2024 году закончилась. Мы будем для этого делать все необходимое, но здесь нужно быть откровенными и сказать, что не все от нас зависит. Многое, но не все. Очень многое зависит от партнеров, - подчеркнул Данилов.

Данилов относительно прогнозов сроков завершения войны

Секретарь СНБО отметил, что очень хочется завершить развязанную Россией преступную войну победой над оккупантами уже в следующем году.

Я бы очень хотел, чтобы она закончилась в 2024 году. Мы будем для этого делать все необходимое. Но надо быть искренними и сказать, что не все зависит от нас. Очень многое зависит от партнеров, - отметил Данилов.

Он отметил, что сейчас среди партнеров Украины и те, кто до сих пор не осмеливается предоставлять дальнобойное оружие для поражения объектов преступной армии РФ, боясь тем самым разозлить кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

При этом он отметил, что их фамилии известны, потому что они сами уже признают, что не предоставляли необходимое оружие для поражения, потому что "волновались, что можно раздражать Путина".

Эту мерзость ничем уже раздражать не можете, она больна головой. Имейте это в виду, – подчеркнул секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что в начале преступного вторжения украинцы сплотились и продемонстрировали безумное единство, однако имели на вооружении только советскую технику и 4 средства поражения западного образца.

Сегодня это совсем другая война, это уже война технологий, дронов. Кто будет ловчее, умнее, у кого больше воли, тот победит в этой войне. Что касается воли, ловкости, нашего ума, то здесь россиянам нечего делать и они обязательно проиграют. Нам нужно набраться терпения, – объясняет секретарь СНБО.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ заявили об атаке дронов в Крыму
Дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ начали перебрасывать в Крым технику для ремонта — АТЕШ
Техника
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В разведке Эстонии оценили возможности ВСУ по освобождению Крыма
Крым

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.