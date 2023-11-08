Данилов заявил о безумных успехах ВСУ в направлении Крыма

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинские военные добились безумных успехов на пути к освобождению оккупированного Россией Крыма.
Что известно об успехах ВСУ в увольнении Крыма
По его словам, никогда до этого в истории страна, не имеющая полноценных ВМС, не уничтожала вражескую подлодку.
Он также отметил, что уничтожение носителя ракет "Калибр" – огромный успех Вооруженных сил Украины.
Данилов относительно прогнозов сроков завершения войны
Секретарь СНБО отметил, что очень хочется завершить развязанную Россией преступную войну победой над оккупантами уже в следующем году.
Он отметил, что сейчас среди партнеров Украины и те, кто до сих пор не осмеливается предоставлять дальнобойное оружие для поражения объектов преступной армии РФ, боясь тем самым разозлить кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.
При этом он отметил, что их фамилии известны, потому что они сами уже признают, что не предоставляли необходимое оружие для поражения, потому что "волновались, что можно раздражать Путина".
Он подчеркнул, что в начале преступного вторжения украинцы сплотились и продемонстрировали безумное единство, однако имели на вооружении только советскую технику и 4 средства поражения западного образца.
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