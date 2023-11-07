Оккупанты РФ заявили об атаке дронов в Крыму

Ночью 7 ноября в Бахчисарайском районе Крыма возле Севастополя раздались громкие взрывы.
Взрывы в Крыму
Как отмечают местные паблики, взрывы срабатывали сигнализации машин. При этом авторы канала допускают, что взрывы могли звучать в стороне базы воздушно-космических сил РФ на аэродроме Бельбек.
В то же время, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе сработало ПВО и якобы сбило пять беспилотников.
После этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Другие телеграмм-каналы сообщают, что около 3:10 утра было слышно несколько громких взрывов вблизи Саки и Новофедоровки, где находится военный аэродром.
Развожаев позже заявил, что обломки от якобы сбитого дрона упадут на крышу частного дома в Орловке.
По его данным, пострадал мужчина, у него перелом руки. Угрозы жизни нет.
Также есть информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в Качи.
Серьезные повреждения зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксированы.
Что известно об атаках по Крыму
Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.
По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.
В тот же день в Севастополе раздались взрывы. Российская оккупационная "администрация" заявила о работе ПВО и сбитии двух целей.
Позже в Минобороны РФ заявили об уничтожении 8 ракет Storm Shadow. Перед этим Развожаев говорил только о «две воздушных целях».
1 ноября так называемый "губернатор" оккупационных властей России в Севастополе Михаил Развожаев заявил об использовании террористами дымового занавеса в районе Севастопольской бухты.
Впоследствии он сообщил, что военные якобы ведут работу по уничтожению множества разнообразных воздушных целей в разных зонах всего полуострова.
Позже местные паблики утверждали о движении ракет со стороны Генического района из-за Арабатской стрелки в сторону Крыма. В частности, стало известно и об использовании якобы дымового занавеса над Крымским мостом.
Во время атаки были поражены по меньшей мере два захваченных террористами курортных заведения на Арабатской стрелке.
А 4 ноября в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.
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