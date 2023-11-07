Оккупанты РФ заявили об атаке дронов в Крыму

Взрывы в Крыму

Как отмечают местные паблики, взрывы срабатывали сигнализации машин. При этом авторы канала допускают, что взрывы могли звучать в стороне базы воздушно-космических сил РФ на аэродроме Бельбек.

В то же время, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе сработало ПВО и якобы сбило пять беспилотников.

После этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Другие телеграмм-каналы сообщают, что около 3:10 утра было слышно несколько громких взрывов вблизи Саки и Новофедоровки, где находится военный аэродром.

Развожаев позже заявил, что обломки от якобы сбитого дрона упадут на крышу частного дома в Орловке.

По его данным, пострадал мужчина, у него перелом руки. Угрозы жизни нет.

Также есть информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в Качи.

Серьезные повреждения зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксированы.

Что известно об атаках по Крыму

Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.

По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

В тот же день в Севастополе раздались взрывы. Российская оккупационная "администрация" заявила о работе ПВО и сбитии двух целей.

Позже в Минобороны РФ заявили об уничтожении 8 ракет Storm Shadow. Перед этим Развожаев говорил только о «две воздушных целях».

1 ноября так называемый "губернатор" оккупационных властей России в Севастополе Михаил Развожаев заявил об использовании террористами дымового занавеса в районе Севастопольской бухты.

Впоследствии он сообщил, что военные якобы ведут работу по уничтожению множества разнообразных воздушных целей в разных зонах всего полуострова.

Позже местные паблики утверждали о движении ракет со стороны Генического района из-за Арабатской стрелки в сторону Крыма. В частности, стало известно и об использовании якобы дымового занавеса над Крымским мостом.

Во время атаки были поражены по меньшей мере два захваченных террористами курортных заведения на Арабатской стрелке.

А 4 ноября в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.