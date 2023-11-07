Окупанти РФ заявили про атаку дронів у Криму

Вночі 7 листопада в Бахчисарайському районі Криму, що біля Севастополя, пролунали гучні вибухи.

Вибухи у Криму

Як зазначають місцеві пабліки, від вибухів спрацьовували сигналізації машин. При цьому, автори каналу допускають, що вибухи могли звучати в стороні бази повітряно-космічних сил РФ на аеродромі Бельбек.

Водночас, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, заявив, що в Севастополі спрацювало ППО і нібито збило п'ять безпілотників.

Після цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу.

Інші телеграм-канали повідомляють, що близько 3:10 ранку було чутно кілька гучних вибухів поблизу міста Саки та Новофедорівки, де знаходиться військовий аеродром.

Развожаєв пізніше заявив, що уламки від нібито збитого дрона впади на дах приватного будинку в Орлівці.

За його даними, постраждав чоловік, у нього перелом руки. Загрози життю немає.

Також є інформація про падіння фрагментів збитих безпілотників у районі Качі.

Серйозних пошкоджень будівель та комунікацій у Севастополі не зафіксовано.

Згодом російське міноборони повідомило, що збило над Кримом і Чорним морем 17 безпілотників.

Що відомо про атаки по Криму

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня Сили оборони ракетами уразили ракетно-зенітний полк ППО РФ поблизу села Оленівка в Криму.

За даними окупантів, 17 військовослужбовців поранено. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

Того ж дня в Севастополі пролунали вибухи. Російська окупаційна “адміністрація” заявила про роботу ППО і збиття двох цілей.

Пізніше в Міноборони РФ заявили про збиття 8 ракет Storm Shadow. Перед цим Развожаєв казав тільки про «дві повітряні цілі».

1 листопада так званий "губернатор" окупаційної влади Росії у Севастополі Михайло Развожаєв заявив про використання терористами димової завіси в районі Севастопольської бухти.

Згодом він повідомив, що військові нібито ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей у різних зонах всього півострова.

Пізніше місцеві пабліки стверджували про рух ракет зі сторони Генічеського району через Арабатську стрілку в бік Криму. Зокрема стало відомо й про використання нібито димової завіси над Кримським мостом.

Під час атаки були вражені щонайменше два захоплені терористами курортних заклади на Арабатській стрілці.

А 4 листопада в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Залив" у Криму.