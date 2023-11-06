Партизани АТЕШ зафіксували переміщення спецтехніки армії РФ у Криму — фото

АТЕШ слідкують за окупантами у Криму

Рух кримськотатарського опору АТЕШ зафіксував 6 листопада рух колонни зі спецтехнікою в Джанкої

Про це партизани повідомили у своєму Telegram-каналі.

Наші агенти виявили перекидання спеціальної техніки в районі села Переможне Джанкойського району у кількості 8 машин. Окупанти перевозили крани, які швидше за все використовуватимуться для підготовки оборонних споруд. Поширити

Очевидно, окупанти посилюють свої позиції в Криму, зміцнюючись за допомогою фортифікаційних споруд. Це може бути пов'язане з побоюванням щодо прориву Силами оборони України на лівому березі Херсона.

Яка ситуація у Джанкої

2 листопада на території тимчасово окупованого Криму фіксують прибуття нових російських мобілізованих. Серед них велика кількість бурятів, якутів, уйгурів та інших представників нацменшин РФ.

За інформацією, отриманою від партизанів, до Джанкою прибула нова партія мобілізованих росіян.

За даними представників підпілля, мобілізовані військовослужбовці ЗС РФ щодня прибувають у Джанкой поїздами та автобусами.

Уточнюється, що більшість із них - середнього віку.

Спеціальний транспорт забирає їх, відвозячи у військове містечко біля аеродрому, - йдеться у публікації. Поширити

Щоб "мобики" не втікали, окупанти оточили територію вокзалу по обидва боки надземного пішохідного мосту. Все це відбувається під наглядом військової "поліції".

Для цивільних у Джанкої закрили прохід на вокзал.

Також партизани опублікували в мережі фото новоприбулих російських мобілізованих.