До окупованого Джанкою прибули нові мобілізовані росіяни — АТЕШ

На території тимчасово окупованого Криму фіксують прибуття нових російських мобілізованих. Серед них велика кількість бурятів, якутів, уйгурів та інших представників нацменшин РФ.

Яка ситуація у Джанкої

За інформацією, отриманою від партизанів, до Джанкою прибула нова партія мобілізованих росіян.

За даними представників підпілля, мобілізовані військовослужбовці ЗС РФ щодня прибувають у Джанкой поїздами та автобусами.

Уточнюється, що більшість із них - середнього віку.

Спеціальний транспорт забирає їх, відвозячи у військове містечко біля аеродрому, - йдеться у публікації. Поширити

Щоб "мобики" не втікали, окупанти оточили територію вокзалу по обидва боки надземного пішохідного мосту. Все це відбувається під наглядом військової "поліції".

Для цивільних у Джанкої закрили прохід на вокзал.

Також партизани опублікували в мережі фото новоприбулих російських мобілізованих.

Кремль проблемно проводить приховану мобілізацію в РФ

Мобілізаційні заходи тривають, вони здебільшого носять прихований характер. Наразі не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації, хоча такі рішення вже лежали на столі, — сказав Андрій Юсов. Поширити

З його слів, у Росії бояться реакції та населення тих територій, у яких планували проводити мобілізаційні заходи — центральні та столичні регіони.

Громадська думка там нічого не вартує, але все ж таки страх перед бунтом "бессмисленним, беспощадним" у кремлівських карликів існує, — наголосив він. Поширити

Юсов зазначив, що мобілізаційні заходи продовжуються, щомісяця понад 20 тисяч росіян залучають у різний спосіб. Мова йде про рекрутинг серед ув'язнених, боржників та інших "неблагонадійних" категорій населення. Тоді як добровольців це не стосується. Крім цього, у РФ планово триває мобілізація строковиків.

Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють, — пояснив він Поширити

У ГУР додали, що мобілізаційний ресурс РФ більший, ніж в Україні, проте в них є проблеми з мотивацією та якістю. Крім цього, він не є безмежним, російська економіка почала відчувати брак, зокрема на деяких підприємствах не вистачає чоловічих рук.