До окупованого Джанкою прибули нові мобілізовані росіяни — АТЕШ

На території тимчасово окупованого Криму фіксують прибуття нових російських мобілізованих. Серед них велика кількість бурятів, якутів, уйгурів та інших представників нацменшин РФ.
Яка ситуація у Джанкої
За інформацією, отриманою від партизанів, до Джанкою прибула нова партія мобілізованих росіян.
За даними представників підпілля, мобілізовані військовослужбовці ЗС РФ щодня прибувають у Джанкой поїздами та автобусами.
Уточнюється, що більшість із них - середнього віку.
Щоб "мобики" не втікали, окупанти оточили територію вокзалу по обидва боки надземного пішохідного мосту. Все це відбувається під наглядом військової "поліції".
Для цивільних у Джанкої закрили прохід на вокзал.
Також партизани опублікували в мережі фото новоприбулих російських мобілізованих.
Кремль проблемно проводить приховану мобілізацію в РФ
З його слів, у Росії бояться реакції та населення тих територій, у яких планували проводити мобілізаційні заходи — центральні та столичні регіони.
Юсов зазначив, що мобілізаційні заходи продовжуються, щомісяця понад 20 тисяч росіян залучають у різний спосіб. Мова йде про рекрутинг серед ув'язнених, боржників та інших "неблагонадійних" категорій населення. Тоді як добровольців це не стосується. Крім цього, у РФ планово триває мобілізація строковиків.
У ГУР додали, що мобілізаційний ресурс РФ більший, ніж в Україні, проте в них є проблеми з мотивацією та якістю. Крім цього, він не є безмежним, російська економіка почала відчувати брак, зокрема на деяких підприємствах не вистачає чоловічих рук.
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