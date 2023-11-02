В оккупированный Джанкой прибыли новые мобилизованные россияне — АТЕШ

На территории временно оккупированного Крыма фиксируют прибытие новых мобилизованных российских. Среди них большое количество бурят, якутов, уйгуров и других представителей нацменьшинств РФ.

Какая ситуация в Джанкое

По информации, полученной от партизан, к Джанке прибыла новая партия мобилизованных россиян.

По данным представителей подполья, мобилизованные военнослужащие ВС РФ ежедневно прибывают в Джанкой поездами и автобусами.

Уточняется, что большинство из них – среднего возраста.

Специальный транспорт забирает их, увозя в военный городок у аэродрома, говорится в публикации. Поделиться

Чтобы "мобики" не убегали, оккупанты окружили территорию вокзала с обеих сторон надземного пешеходного моста. Все это происходит под наблюдением военной "полиции".

Для гражданских в Джанкое закрыли проход на вокзал.

Также партизаны опубликовали в сети фото новоприбывших российских мобилизованных.

Кремль проблемно проводит скрытую мобилизацию в РФ

Мобилизационные мероприятия продолжаются, они в большинстве своем носят скрытый характер. Пока не решились на очередную волну публичной мобилизации, хотя такие решения уже лежали на столе, - сказал Андрей Юсов. Поделиться

По его словам, в России боятся реакции и населения тех территорий, где планировали проводить мобилизационные мероприятия — центральные и столичные регионы.

Общественное мнение там ничего не стоит, но все же страх перед бунтом "бессмысленным, беспощадным" у кремлевских карликов существует, - подчеркнул он. Поделиться

Юсов отметил, что мобилизационные мероприятия продолжаются, ежемесячно более 20 тысяч россиян привлекают разными способами. Речь идет о рекрутинге среди заключенных, должников и других "неблагонадежных" категорий населения. В то время как добровольцев это не касается. Кроме того, в РФ планово продолжается мобилизация срочников.

Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают, — пояснил он. Поделиться

В ГУР добавили, что мобилизационный ресурс РФ больше, чем в Украине, однако у них есть проблемы с мотивацией и качеством. Кроме этого, он не безграничен, российская экономика начала ощущать брак, в частности на некоторых предприятиях не хватает мужских рук.