В оккупированный Джанкой прибыли новые мобилизованные россияне — АТЕШ

На территории временно оккупированного Крыма фиксируют прибытие новых мобилизованных российских. Среди них большое количество бурят, якутов, уйгуров и других представителей нацменьшинств РФ.
Какая ситуация в Джанкое
По информации, полученной от партизан, к Джанке прибыла новая партия мобилизованных россиян.
По данным представителей подполья, мобилизованные военнослужащие ВС РФ ежедневно прибывают в Джанкой поездами и автобусами.
Уточняется, что большинство из них – среднего возраста.
Чтобы "мобики" не убегали, оккупанты окружили территорию вокзала с обеих сторон надземного пешеходного моста. Все это происходит под наблюдением военной "полиции".
Для гражданских в Джанкое закрыли проход на вокзал.
Также партизаны опубликовали в сети фото новоприбывших российских мобилизованных.
Кремль проблемно проводит скрытую мобилизацию в РФ
По его словам, в России боятся реакции и населения тех территорий, где планировали проводить мобилизационные мероприятия — центральные и столичные регионы.
Юсов отметил, что мобилизационные мероприятия продолжаются, ежемесячно более 20 тысяч россиян привлекают разными способами. Речь идет о рекрутинге среди заключенных, должников и других "неблагонадежных" категорий населения. В то время как добровольцев это не касается. Кроме того, в РФ планово продолжается мобилизация срочников.
В ГУР добавили, что мобилизационный ресурс РФ больше, чем в Украине, однако у них есть проблемы с мотивацией и качеством. Кроме этого, он не безграничен, российская экономика начала ощущать брак, в частности на некоторых предприятиях не хватает мужских рук.
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