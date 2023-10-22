Сколько россиян мобилизуют ежемесячно — ответ ГУР

Более 20 тысяч россиян мобилизуют в РФ на войну в Украине.

Сколько россиян мобилизуют ежемесячно

Более 20 тысяч в месяц продолжают привлекаться разными способами. Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают, - отметил он. Поделиться

По словам Юсова, в частности, российское командование широко практикует "принудительное заключение контракта" с бывшими военнослужащими.

Когда вроде бы вызывают на сверку в военкомат, заключают контракт и в принципе назад человек не выходит, иначе ему угрожают уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни. И вот так часть оказывается на фронте, – объяснил Андрей Юсов. Поделиться

Поэтому, как отметил представитель ГУР, "говорить о мотивации этих людей, с точки зрения идеологии, с точки зрения "любви" к их родине не приходится, особенно когда речь идет о депрессивных регионах".

В РФ будут продолжать скрытую мобилизацию

Российские военные, вероятно, пытаются использовать мобилизованный персонал, чтобы возобновить наступление на Донецком направлении, но, скорее всего, им не удастся добиться значительных операционных успехов, – пишут аналитики. Поделиться

Путин, вероятно, выдвигает условия для продолжения скрытой мобилизации, что свидетельствует о том, что частичная мобилизация не создала достаточные силы для достижения целей Путина в Украине, несмотря на его заявления об обратном.

Утверждения Путина об успешной и завершенной мобилизации не согласовываются с его указом от 4 ноября, позволяющим российским чиновникам мобилизовать граждан с непогашенной судимостью за некоторые серьезные преступления. Поделиться

Также Путин подписал указы о расширении статуса военнослужащих на военнослужащих добровольческих формирований и о льготах по мобилизации для граждан, проходящих альтернативную службу.

Такие указы, вероятно, свидетельствуют о том, что Путин готовится продолжать скрытую мобилизацию в России, пытаясь стимулировать волонтерскую службу или устанавливая условия для мобилизации осужденных, учитывая, что на 4 ноября он еще не подписал приказ о прекращении мобилизации.