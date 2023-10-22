Сколько россиян мобилизуют ежемесячно — ответ ГУР

Более 20 тысяч россиян мобилизуют в РФ на войну в Украине.
Сколько россиян мобилизуют ежемесячно
По словам Юсова, в частности, российское командование широко практикует "принудительное заключение контракта" с бывшими военнослужащими.
Поэтому, как отметил представитель ГУР, "говорить о мотивации этих людей, с точки зрения идеологии, с точки зрения "любви" к их родине не приходится, особенно когда речь идет о депрессивных регионах".
В РФ будут продолжать скрытую мобилизацию
Путин, вероятно, выдвигает условия для продолжения скрытой мобилизации, что свидетельствует о том, что частичная мобилизация не создала достаточные силы для достижения целей Путина в Украине, несмотря на его заявления об обратном.
Также Путин подписал указы о расширении статуса военнослужащих на военнослужащих добровольческих формирований и о льготах по мобилизации для граждан, проходящих альтернативную службу.
Такие указы, вероятно, свидетельствуют о том, что Путин готовится продолжать скрытую мобилизацию в России, пытаясь стимулировать волонтерскую службу или устанавливая условия для мобилизации осужденных, учитывая, что на 4 ноября он еще не подписал приказ о прекращении мобилизации.
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