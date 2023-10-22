Скільки росіян мобілізують щомісяця — відповідь ГУР
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Скільки росіян мобілізують щомісяця — відповідь ГУР

ЗС РФ
Джерело:  Еспресо

Понад 20 тисяч росіян мобілізують у РФ на війну в Україні. 

Скільки росіян мобілізують щомісяця

Понад 20 тисяч на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Це рекрутинг і серед ув'язнених, і серед боржників, якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців там мова не йде. Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють, - зазначив він.

За словами Юсова, зокрема, російське командування широко практикує "примусове підписання контракту" із колишніми військовослужбовцями.

Коли начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. І от так частина опиняється на фронті, - пояснив Андрій Юсов.

Тому, як наголосив представник ГУР, "говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору "любові" до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони".

У РФ продовжуватимуть приховану мобілізацію

Російські військові, ймовірно, намагаються використати мобілізований персонал, щоб відновити наступ на Донецькому напрямку, але, швидше за все, їм не вдасться досягти значних операційних успіхів, - пишуть аналітики.

Путін, ймовірно, висуває умови для продовження прихованої мобілізації, що свідчить про те, що часткова мобілізація не створила достатніх сил для досягнення цілей Путіна в Україні, незважаючи на його заяви про протилежне.

Твердження Путіна про успішну та завершену мобілізацію не узгоджуються з його указом від 4 листопада, який дозволяє російським чиновникам мобілізувати громадян із непогашеною судимістю за деякі серйозні злочини.

Також Путін підписав укази про розширення статусу військовослужбовців на військовослужбовців добровольчих формувань і про пільги щодо мобілізації для громадян, які проходять альтернативну службу.

Такі укази, ймовірно, свідчать про те, що Путін готується продовжувати приховану мобілізацію в Росії, намагаючись стимулювати волонтерську службу або встановлюючи умови для мобілізації засуджених, враховуючи, що станом на 4 листопада він ще не підписав наказ про припинення мобілізації.

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