Скільки росіян мобілізують щомісяця — відповідь ГУР

Понад 20 тисяч росіян мобілізують у РФ на війну в Україні.
Скільки росіян мобілізують щомісяця
За словами Юсова, зокрема, російське командування широко практикує "примусове підписання контракту" із колишніми військовослужбовцями.
Тому, як наголосив представник ГУР, "говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору "любові" до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони".
У РФ продовжуватимуть приховану мобілізацію
Путін, ймовірно, висуває умови для продовження прихованої мобілізації, що свідчить про те, що часткова мобілізація не створила достатніх сил для досягнення цілей Путіна в Україні, незважаючи на його заяви про протилежне.
Також Путін підписав укази про розширення статусу військовослужбовців на військовослужбовців добровольчих формувань і про пільги щодо мобілізації для громадян, які проходять альтернативну службу.
Такі укази, ймовірно, свідчать про те, що Путін готується продовжувати приховану мобілізацію в Росії, намагаючись стимулювати волонтерську службу або встановлюючи умови для мобілізації засуджених, враховуючи, що станом на 4 листопада він ще не підписав наказ про припинення мобілізації.
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