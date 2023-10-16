Почему Россия не объявляет тотальную мобилизацию — ответ ГУР

Мобилизация в России не прекращалась, ежемесячно на войну с Украиной мобилизуют десятки тысяч человек. В то же время власти России боятся официально объявлять массовую мобилизацию из-за опасений протестов.

Почему Россия не объявляет тотальную мобилизацию

Машину готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением, – сказал представитель ГУР Андрей Юсов. Поделиться

Он отметил, что как бы диктатура ни относилась к общественному бунту, но в Кремле его боятся, равно как сами россияне боятся самой мобилизации.

Боятся, что будут забирать людей с улицы. Так сейчас поступают на оккупированных территориях Украины. В частности, на Донбассе, – заявил Юсов. Поделиться

Юсов объяснил, может ли мобилизация в РФ переломить ход войны

По словам представителя ГУР, в Кремле уже активно обсуждается вопрос дополнительной публичной волны мобилизации.

Кроме того, отмечается, что оккупанты вынуждены вводить дополнительные резервы на отдельных направлениях даже несмотря на то, что имеют серьезное количество группировки.

Прежде всего, речь идет о тех резервах, которые враг намеревался развернуть только на зимний период.

То есть потери противника серьезны и ощутимы и в личном составе, и в технике. Они вынуждены не проводить ротацию, а просто замещать убитых и раненых новыми подразделениями, – подчеркнул Андрей Юсов. Поделиться

ГУР обращает внимание на то, что Россия планирует усилить мобилизацию и собрать еще несколько сот тысяч человек.

Украинская разведка подтверждает, что новая волна мобилизации в России абсолютно реальный сценарий. Однако вопрос сроков до сих пор открыт.

