Почему Россия не объявляет тотальную мобилизацию — ответ ГУР

Мобилизация в России не прекращалась, ежемесячно на войну с Украиной мобилизуют десятки тысяч человек. В то же время власти России боятся официально объявлять массовую мобилизацию из-за опасений протестов.
Почему Россия не объявляет тотальную мобилизацию
Он отметил, что как бы диктатура ни относилась к общественному бунту, но в Кремле его боятся, равно как сами россияне боятся самой мобилизации.
Юсов объяснил, может ли мобилизация в РФ переломить ход войны
По словам представителя ГУР, в Кремле уже активно обсуждается вопрос дополнительной публичной волны мобилизации.
Кроме того, отмечается, что оккупанты вынуждены вводить дополнительные резервы на отдельных направлениях даже несмотря на то, что имеют серьезное количество группировки.
Прежде всего, речь идет о тех резервах, которые враг намеревался развернуть только на зимний период.
ГУР обращает внимание на то, что Россия планирует усилить мобилизацию и собрать еще несколько сот тысяч человек.
Украинская разведка подтверждает, что новая волна мобилизации в России абсолютно реальный сценарий. Однако вопрос сроков до сих пор открыт.
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