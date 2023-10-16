Чому Росія не оголошує тотальну мобілізацію — відповідь ГУР

Мобілізація в Росії не припинялася, щомісяця на війну з Україною мобілізують десятки тисяч людей. Водночас влада Росії боїться офіційно оголошувати масову мобілізацію через побоювання протестів.
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Він зазначив, що як би диктатура не ставилася до громадського бунту, але у Кремлі його бояться, так само як самі росіяни бояться самої мобілізації.
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За словами представника ГУР, в Кремлі уже активно обговорюють питання додаткової публічної хвилі мобілізації.
Окрім того, наголошується, що окупанти змушені вводити додаткові резерви на окремих напрямках навіть попри те, що мають серйозну кількість угруповання.
Насамперед йдеться про ті резерви, які ворог мав намір розгорнути лише на зимовий період.
ГУР звертає увагу на те, що Росія планує посилити мобілізацію та зібрати ще кілька сотень тисяч людей.
Українська розвідка підтверджує, що нова хвиля мобілізації в Росії є абсолютно реальним сценарієм. Проте питання термінів досі відкрите.
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