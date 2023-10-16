Чому Росія не оголошує тотальну мобілізацію — відповідь ГУР

Мобілізація в Росії не припинялася, щомісяця на війну з Україною мобілізують десятки тисяч людей. Водночас влада Росії боїться офіційно оголошувати масову мобілізацію через побоювання протестів.

Чому Росія не оголошує тотальну мобілізацію

Машину готують до нових хвиль мобілізації. Юридично законодавство та повноваження репресивних органів збільшуються таким чином, щоб у будь-який момент несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітися з відчутним опором, – сказав представник ГУР Андрій Юсов. Поширити

Він зазначив, що як би диктатура не ставилася до громадського бунту, але у Кремлі його бояться, так само як самі росіяни бояться самої мобілізації.

Бояться, що забиратимуть людей з вулиці. Так зараз роблять на окупованих територіях України. Зокрема, на Донбасі, – заявив Юсов. Поширити

Юсов пояснив, чи може мобілізація у РФ переломити хід війни

За словами представника ГУР, в Кремлі уже активно обговорюють питання додаткової публічної хвилі мобілізації.

Окрім того, наголошується, що окупанти змушені вводити додаткові резерви на окремих напрямках навіть попри те, що мають серйозну кількість угруповання.

Насамперед йдеться про ті резерви, які ворог мав намір розгорнути лише на зимовий період.

Тобто втрати противника серйозні й відчутні й в особовому складі, і в техніці. Вони змушені не проводити ротацію, а просто заміщати вбитих та поранених новими підрозділами, – наголосив Андрій Юсов. Поширити

ГУР звертає увагу на те, що Росія планує посилити мобілізацію та зібрати ще кілька сотень тисяч людей.

Українська розвідка підтверджує, що нова хвиля мобілізації в Росії є абсолютно реальним сценарієм. Проте питання термінів досі відкрите.

