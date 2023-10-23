До окупованого Джанкою прибула нова партія мобілізованих росіян — АТЕШ

Яка ситуація у Джанкої

За інформацією, отриманою від партизанів, до Джанкою прибула нова партія мобілізованих росіян.

АТЕШ повідомляє про проблеми з особовим складом окупантів. Стало відомо, що мобілізованих не годують і просто не рахують за людей.

За наявною інформацією до міста прибули підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів. Це повʼязано зі зникненням військових у місті. У зв'язку з цим, всіх військовослужбовців РФ зобов'язали пересуватися містом групами.

Наші агенти продовжують працювати всередині армії Росії. Наші зарплати їм подобаються більше за російські, – зазначають АТЕШ. Поширити

Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині

Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки. Поширити

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.