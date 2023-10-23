До окупованого Джанкою прибула нова партія мобілізованих росіян — АТЕШ

Російські війська перекидають значні сили в Джанкой у тимчасово окупованому Криму.
Яка ситуація у Джанкої
За інформацією, отриманою від партизанів, до Джанкою прибула нова партія мобілізованих росіян.
АТЕШ повідомляє про проблеми з особовим складом окупантів. Стало відомо, що мобілізованих не годують і просто не рахують за людей.
За наявною інформацією до міста прибули підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів. Це повʼязано зі зникненням військових у місті. У зв'язку з цим, всіх військовослужбовців РФ зобов'язали пересуватися містом групами.
Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині
Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.
Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.
Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.
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