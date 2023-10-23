До окупованого Джанкою прибула нова партія мобілізованих росіян — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

До окупованого Джанкою прибула нова партія мобілізованих росіян — АТЕШ

Армія РФ
Джерело:  АТЕШ

Російські війська перекидають значні сили в Джанкой у тимчасово окупованому Криму.

Яка ситуація у Джанкої

За інформацією, отриманою від партизанів, до Джанкою прибула нова партія мобілізованих росіян.

АТЕШ повідомляє про проблеми з особовим складом окупантів. Стало відомо, що мобілізованих не годують і просто не рахують за людей.

За наявною інформацією до міста прибули підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів. Це повʼязано зі зникненням військових у місті. У зв'язку з цим, всіх військовослужбовців РФ зобов'язали пересуватися містом групами.

Наші агенти продовжують працювати всередині армії Росії. Наші зарплати їм подобаються більше за російські, – зазначають АТЕШ.

Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині

Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки.

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.

Ми зробимо все, щоб ця техніка не доїхала до місця призначення! Наші агенти продовжують видобувати інформацію про діяльність та плани ворога. Рашисти не втримаються на українській землі!

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