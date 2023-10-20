Війська РФ перекидають техніку з Луганська на Купʼянський напрямок — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ перекидають техніку з Луганська на Купʼянський напрямок — АТЕШ

Армія РФ
Джерело:  АТЕШ

Партизани фіксують активне переміщення російської техніки на цей напрямок для наступу.

РФ перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок

Як зазначають представники Сил опору, противник перекидає техніку та війська на цю ділянку фронту досить "активно".

Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами в Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу Росії для наступу на Куп'янському напрямку, - йдеться в публікації.

У Силах опору додали, що "роблять усе, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту".

Так, підпільники продовжують проводити у Луганську безліч успішних диверсій, у ході яких ушкоджують та ліквідують техніку росіян.

Зокрема, за минулий тиждень партизани "мінусували" 3 Урали, 2 автоцистерни, 3 автобуси, які тепер "не зможуть більше бути використані за призначенням".

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська та Лимана

За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, злочинна армія РФ задіяла великі сили у спробах прорвати оборону українських військових в районі Куп’янська та Лимана.

У смузі відповідальності Східного угруповання військ найгарячішим напрямком є Лимано-Куп'янський. Після нетривалої паузи ворог відновив бойові дії, застосовуючи штурмові роти. Зокрема "Шторм", "Шторм Z", підрозділи 1-ї танкової роти, 6-ї та 20-ї армії РФ. За минулу добу противник 710 разів обстріляв позиції ЗСУ з різних видів озброєння. 15 атак було відбито на Лимано-Куп'янському напрямку, - підкреслив Євлаш.

За його словами, наразі командування злочинної армії РФ приділяє ключову увагу захопленню Куп’янська, однак підрозділи окупантів не мають успіхів на цьому напрямку.

Усі атаки ворога наражаються на потужну відсіч з боку Сил оборони. Отримавши по зубах ворог відходить, зализуючи рани. Але відновившись, окупанти знову продовжують атаки колонами й м'ясними штурмами

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ГУР розкрили мету наступів РФ на Авдіївку
Андрій Юсов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ втратила десятки одиниць бронетехніки та літаків внаслідок провального наступу на Донбасі — ЗСУ
Втрати армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм