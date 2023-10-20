Партизани фіксують активне переміщення російської техніки на цей напрямок для наступу.
РФ перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок
Як зазначають представники Сил опору, противник перекидає техніку та війська на цю ділянку фронту досить "активно".
У Силах опору додали, що "роблять усе, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту".
Так, підпільники продовжують проводити у Луганську безліч успішних диверсій, у ході яких ушкоджують та ліквідують техніку росіян.
Зокрема, за минулий тиждень партизани "мінусували" 3 Урали, 2 автоцистерни, 3 автобуси, які тепер "не зможуть більше бути використані за призначенням".
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська та Лимана
За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, злочинна армія РФ задіяла великі сили у спробах прорвати оборону українських військових в районі Куп’янська та Лимана.
За його словами, наразі командування злочинної армії РФ приділяє ключову увагу захопленню Куп’янська, однак підрозділи окупантів не мають успіхів на цьому напрямку.
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