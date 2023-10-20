Партизани фіксують активне переміщення російської техніки на цей напрямок для наступу.

РФ перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок

Як зазначають представники Сил опору, противник перекидає техніку та війська на цю ділянку фронту досить "активно".

Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами в Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу Росії для наступу на Куп'янському напрямку, - йдеться в публікації. Поширити

У Силах опору додали, що "роблять усе, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту".

Так, підпільники продовжують проводити у Луганську безліч успішних диверсій, у ході яких ушкоджують та ліквідують техніку росіян.

Зокрема, за минулий тиждень партизани "мінусували" 3 Урали, 2 автоцистерни, 3 автобуси, які тепер "не зможуть більше бути використані за призначенням".

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська та Лимана

За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, злочинна армія РФ задіяла великі сили у спробах прорвати оборону українських військових в районі Куп’янська та Лимана.

У смузі відповідальності Східного угруповання військ найгарячішим напрямком є Лимано-Куп'янський. Після нетривалої паузи ворог відновив бойові дії, застосовуючи штурмові роти. Зокрема "Шторм", "Шторм Z", підрозділи 1-ї танкової роти, 6-ї та 20-ї армії РФ. За минулу добу противник 710 разів обстріляв позиції ЗСУ з різних видів озброєння. 15 атак було відбито на Лимано-Куп'янському напрямку, - підкреслив Євлаш. Поширити

За його словами, наразі командування злочинної армії РФ приділяє ключову увагу захопленню Куп’янська, однак підрозділи окупантів не мають успіхів на цьому напрямку.