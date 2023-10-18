Британська розвідка оцінила ймовірність прориву армії РФ на Купʼянському напрямку

За останні два тижні відбулося значне посилення російської наступальної активності у напрямку Куп'янськ-Лиман.
Чи зможе російська армія прорватися на Купʼянському напрямку
Як зазначає британська розвідка, російські обстріли посилилися, а підрозділи російських 6-ї та 25-ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії провели атаки, але з обмеженим успіхом.
За даними британської розвідки, завдання Сухопутних військ Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська та Лимана
За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, злочинна армія РФ задіяла великі сили у спробах прорвати оборону українських військових в районі Куп’янська та Лимана.
За його словами, наразі командування злочинної армії РФ приділяє ключову увагу захопленню Куп’янська, однак підрозділи окупантів не мають успіхів на цьому напрямку.
За словами ексголови Служби зовнішньої розвідки України, генерала армії Миколи Маломужа, активні наступальні дії злочинної армії РФ в районі Авдіївки та Куп’янська свідчать про прагнення кремлівського диктатора Володимира Путіна створити передумови для проведення нових переговорів з Україною.
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