Британська розвідка оцінила ймовірність прориву армії РФ на Купʼянському напрямку

За останні два тижні відбулося значне посилення російської наступальної активності у напрямку Куп'янськ-Лиман.

Чи зможе російська армія прорватися на Купʼянському напрямку

Як зазначає британська розвідка, російські обстріли посилилися, а підрозділи російських 6-ї та 25-ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії провели атаки, але з обмеженим успіхом.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AebPDeDhhU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 18, 2023

Дуже ймовірно, що ця діяльність є частиною російського наступу, що триває, ведеться за кількома напрямками на сході України, - йдеться в повідомленні. Поширити

За даними британської розвідки, завдання Сухопутних військ Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.

Сухопутні війська за останні місяці наростили боєздатність на Куп'янсько-лиманському напрямку. Проте українські сили зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямку, і малоймовірно, що Росія зможе досягти великого оперативного прориву, - зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська та Лимана

За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, злочинна армія РФ задіяла великі сили у спробах прорвати оборону українських військових в районі Куп’янська та Лимана.

У смузі відповідальності Східного угруповання військ найгарячішим напрямком є Лимано-Куп'янський. Після нетривалої паузи ворог відновив бойові дії, застосовуючи штурмові роти. Зокрема "Шторм", "Шторм Z", підрозділи 1-ї танкової роти, 6-ї та 20-ї армії РФ. За минулу добу противник 710 разів обстріляв позиції ЗСУ з різних видів озброєння. 15 атак було відбито на Лимано-Куп'янському напрямку, - підкреслив Євлаш. Поширити

За його словами, наразі командування злочинної армії РФ приділяє ключову увагу захопленню Куп’янська, однак підрозділи окупантів не мають успіхів на цьому напрямку.

Усі атаки ворога наражаються на потужну відсіч з боку Сил оборони. Отримавши по зубах ворог відходить, зализуючи рани. Але відновившись, окупанти знову продовжують атаки колонами й м'ясними штурмами Поширити

За словами ексголови Служби зовнішньої розвідки України, генерала армії Миколи Маломужа, активні наступальні дії злочинної армії РФ в районі Авдіївки та Куп’янська свідчать про прагнення кремлівського диктатора Володимира Путіна створити передумови для проведення нових переговорів з Україною.