Армія РФ намагається прорватись у напрямку Куп'янська і оточити місто

Злочинна армія РФ активізувала штурмові дії у напрямку Куп'янська на Харківщині і планує оточити місто і вийти на новий рубіж в районі річки Оскіл із метою пробити коридор у напрямку Борової.

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська

За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, наразі військові злочинці армії РФ прагнуть пробитись у напрямку Куп’янська із подальшою метою оточення міста і створення сухопутного коридору у напрямку Борової.

Ворог намагається атакувати нас на Куп’янському напрямку з метою оточити його та вийти на рубіж річки Оскіл і пробити сухопутну компоненту до населеного пункту Борова, проте безуспішно намагається штурмувати наші мінно-вибухові загородження, несе великі втрати та відходить назад, - підкреслив Євлаш. Поширити

Він зазначив, що наразі злочинна армія продовжує спроби тиску на українських військових та активно проводить штурмовії дії в районі Куп’янська та Лимана.

Зокрема, за минулу добу ЗСУ відбили 17 атак противника - 10 в районі Куп’янська та ще 7 поблизу Лиману.

Противник продовжує застосовувати РСЗО, ствольні системи, також танки, важку броньовану техніку. Також не припиняє завдавати авіаційних ударів. Під час бойових зіткнень з ворогом нам вдалося знищити 165 окупантів на цьому напрямку та ліквідувати ряд їхньої техніки, серед яких 2 БТР-80 та одна МТЛБ та ще 3 міномети. Також вдалося вразити 1 пікап та знищити одне укриття ворога, - наголосив речник ОК “Схід”. Поширити

Він зазначив, що ворог продовжує спроби тиснути на українських військових в районі Макіївки, Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва та поблизу Торського.

Ворог не припиняє використовувати штурмові загони "Шторм-Z" і різні мотострілецькі та танкові підрозділи з намаганням прорвати нашу оборону, проте захисники тримають стрій та мужньо відбивають атаки, завдаючи йому максимальних втрат.

Зокрема, противник намагається штурмувати і вночі, під погані погодні умови, роздроблюючи різні свої підрозділи, та проводить наступальні дії. Також застосовує свою артилерію по наших позиціях з крайніх максимально граничних дистанцій, аби убезпечити свої артилерійські системи від влучань наших контрбатарейних підрозділів, - зазначив Євлаш. Поширити

За його словами, сили, якими армія РФ проводить атаки, збирались протягом довгого часу і, зокрема, це підрозділи 25-ої армії, яка наразі базується в районі Кремінної, і інші мотострілецькі, парашутно-десантні бригади.

Однак, як зазначив Євлаш, їхня підготовка залишається на низькому рівні.

Противник зішкрібав ці резерви, можна так сказати, протягом останнього року і зараз починає їх застосовувати. Однак переважна більшість цих "воїнів" не мають належного рівня підготовки, про що свідчать навіть перехоплення радіопереговорів, що навіть окупанти, які протягом довгого часу стоять на цьому напрямку, самі зазначають, що мотивація, стан та навченість цих сил залишається на невисокому рівні, - пояснює спікер ОК “Схід”. Поширити

Що кажуть самі військові ЗСУ про ситуацію в районі Куп’янська

За словами начальника пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковника Івана Шевцова у коментарі журналістам "Еспресо", армія РФ в районі Лимана та Куп’янська активно застосовує авіацію та вдається до проведення "м’ясних штурмів".

На Куп'янському та Лиманському напрямках значно збільшилася кількість артилерійських та мінометних обстрілів. Також зросла кількість авіаобстрілів. Ворог також почав застосовувати "м'ясні штурми". Це направлення групи від 50 до 100 військовослужбовців просто "на м'ясо". Тобто зі 100 окупантів живими повертаються 10-20, - пояснює військовий. Поширити

Водночас, за словами військового, на цьому напрямку росіяни не мають жодних успіхів. Адже українські війська мали час підготуватися, створити хороші мінні загородження та протитанкові рови.

Зараз на цьому напрямку війська Сил оборони, в тому числі і підрозділи Державної прикордонної служби - це "Сталевий кордон" - міцно тримають оборону Поширити

Він уточнив, що ворог зосередив на цьому напрямку доволі різний контингент своїх військових. Зокрема, першу танкову армію, 25-ту армію РФ, підрозділи "Шторм Z" з колишніх ув’язнених, мобілізованих військовослужбовців з "ЛНР" та "ДНР".

На думку офіцера, це свідчить про те, що росіяни до морозів хочуть прорватися до Куп’янська.

Навіщо армія РФ затято атакує в районі Куп’янська та Авдіївки

За словами ексголови Служби зовнішньої розвідки України, генерала армії Миколи Маломужа, активні наступальні дії злочинної армії РФ в районі Авдіївки та Куп’янська свідчать про прагнення кремлівського диктатора Володимира Путіна створити передумови для проведення нових переговорів з Україною.

Вони стоять перед загрозою втрати Бахмута, це вирішальна складова для Путіна особисто. Тому що це місто є для нього моментом істини... Те, що вони декларували у всіх форматах, не спрацювало. Тому він поставив завдання наступати, наступати на декількох напрямках й Авдіївка є одним з основних об'єктів наступу, - пояснює Маломуж. Поширити

За його словами, Путін наказав власній злочинній армії захопити Авдіївку і клином далі рухатись територією Донецької області.

Йдеться про великі формування російської армії та озброєння, але в українських військових дуже потужні укріплення, вони завдають окупантам значної шкоди, знищуючи техніку та живу силу.

Ми маневруємо, але стоїмо чітко. Я думаю, що перспектива така, що ми знищимо таку системну кількість представників ворога... І вони підуть, тому що фактично вистояти там неможливо, - вважає колишній військовий. Поширити

Маломуж підкреслив, що на даний момент росіянам не вдається взяти Авдіївку в кільце.

Експерт також прокоментував заяви президента України Володимира Зеленського про те, що якщо зараз Росії дозволити зробити паузу у війні, то до 2028 року вона "зміцніє" й нападе на країни Балтії.

Путін не розраховує до 2028 року. Він розраховує на найближчі роки. Але затягнути війну реально - це 2023 і 2024 роки. Він зараз дає команду атакувати, щоб поставити нові умови миру ... Вони до 2025 думають все вирішити і в Авдіївці створити такий пояс контролю, але з окупованими територіями, - підкреслив Маломуж. Поширити

Маломуж вважає, що такою активізацією Кремль демонструє Заходу, що може посилювати протистояння західного світу з ісламським. Так Путін намагається створити переговорний процес на умовах Росії.

На його думку, зараз Путін не бачить, що може перемогти. У Росії немає ресурсів для тривалої війни і створення нових ударних армій в найближчі роки.