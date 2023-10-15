Армія РФ намагається прорватись у напрямку Куп'янська і оточити місто

Злочинна армія РФ активізувала штурмові дії у напрямку Куп'янська на Харківщині і планує оточити місто і вийти на новий рубіж в районі річки Оскіл із метою пробити коридор у напрямку Борової.
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська
За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, наразі військові злочинці армії РФ прагнуть пробитись у напрямку Куп’янська із подальшою метою оточення міста і створення сухопутного коридору у напрямку Борової.
Він зазначив, що наразі злочинна армія продовжує спроби тиску на українських військових та активно проводить штурмовії дії в районі Куп’янська та Лимана.
Зокрема, за минулу добу ЗСУ відбили 17 атак противника - 10 в районі Куп’янська та ще 7 поблизу Лиману.
Він зазначив, що ворог продовжує спроби тиснути на українських військових в районі Макіївки, Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва та поблизу Торського.
Ворог не припиняє використовувати штурмові загони "Шторм-Z" і різні мотострілецькі та танкові підрозділи з намаганням прорвати нашу оборону, проте захисники тримають стрій та мужньо відбивають атаки, завдаючи йому максимальних втрат.
За його словами, сили, якими армія РФ проводить атаки, збирались протягом довгого часу і, зокрема, це підрозділи 25-ої армії, яка наразі базується в районі Кремінної, і інші мотострілецькі, парашутно-десантні бригади.
Однак, як зазначив Євлаш, їхня підготовка залишається на низькому рівні.
Що кажуть самі військові ЗСУ про ситуацію в районі Куп’янська
За словами начальника пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковника Івана Шевцова у коментарі журналістам "Еспресо", армія РФ в районі Лимана та Куп’янська активно застосовує авіацію та вдається до проведення "м’ясних штурмів".
Водночас, за словами військового, на цьому напрямку росіяни не мають жодних успіхів. Адже українські війська мали час підготуватися, створити хороші мінні загородження та протитанкові рови.
Він уточнив, що ворог зосередив на цьому напрямку доволі різний контингент своїх військових. Зокрема, першу танкову армію, 25-ту армію РФ, підрозділи "Шторм Z" з колишніх ув’язнених, мобілізованих військовослужбовців з "ЛНР" та "ДНР".
На думку офіцера, це свідчить про те, що росіяни до морозів хочуть прорватися до Куп’янська.
Навіщо армія РФ затято атакує в районі Куп’янська та Авдіївки
За словами ексголови Служби зовнішньої розвідки України, генерала армії Миколи Маломужа, активні наступальні дії злочинної армії РФ в районі Авдіївки та Куп’янська свідчать про прагнення кремлівського диктатора Володимира Путіна створити передумови для проведення нових переговорів з Україною.
За його словами, Путін наказав власній злочинній армії захопити Авдіївку і клином далі рухатись територією Донецької області.
Йдеться про великі формування російської армії та озброєння, але в українських військових дуже потужні укріплення, вони завдають окупантам значної шкоди, знищуючи техніку та живу силу.
Маломуж підкреслив, що на даний момент росіянам не вдається взяти Авдіївку в кільце.
Експерт також прокоментував заяви президента України Володимира Зеленського про те, що якщо зараз Росії дозволити зробити паузу у війні, то до 2028 року вона "зміцніє" й нападе на країни Балтії.
Маломуж вважає, що такою активізацією Кремль демонструє Заходу, що може посилювати протистояння західного світу з ісламським. Так Путін намагається створити переговорний процес на умовах Росії.
На його думку, зараз Путін не бачить, що може перемогти. У Росії немає ресурсів для тривалої війни і створення нових ударних армій в найближчі роки.
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