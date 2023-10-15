Армия РФ пытается прорваться в направлении Купянска и окружить город

Преступная армия РФ активизировала штурмовые действия в направлении Купянска на Харьковщине и планирует оцепить город и выйти на новый рубеж в районе реки Оскол с целью пробить коридор в направлении Боровой.

Что известно о ситуации в районе Купянска

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, в настоящее время военные преступники армии РФ стремятся пробиться в направлении Купянска с целью окружения города и создания сухопутного коридора в направлении Боровой.

Враг пытается атаковать нас на Купянском направлении с целью окружить его и выйти на рубеж реки Оскол и пробить сухопутную компоненту в населенный пункт Борова, однако безуспешно пытается штурмовать наши минно-взрывные заграждения, несет большие потери и отходит назад, - подчеркнул Евлаш. Поделиться

Он отметил, что преступная армия продолжает попытки давления на украинских военных и активно проводит штурмовые действия в районе Купянска и Лимана.

В частности, за минувшие сутки ВСУ отразили 17 атак противника – 10 в районе Купянска и еще 7 вблизи Лимана.

Противник продолжает использовать РСЗО, ствольные системы, а также танки, тяжелую бронированную технику. Также не прекращает наносить авиационные удары. Во время боевых столкновений с врагом нам удалось уничтожить 165 окупантов в этом направлении и ликвидировать ряд их техники, среди которых 2 БТР-80 и одна МТЛБ и еще 3 миномета. Также удалось поразить 1 пикап и уничтожить одно укрытие врага, - отметил представитель ОК "Восток". Поделиться

Он отметил, что враг продолжает попытки давить на украинских военных в районе Макеевки, Синковки, Ивановки, Серебрянского лесничества и вблизи Торского.

Враг не прекращает использовать штурмовые отряды Шторм-Z и различные мотострелковые и танковые подразделения с попыткой прорвать нашу оборону, однако защитники держат строй и мужественно отбивают атаки, нанося ему максимальные потери.

В частности, противник пытается штурмовать и ночью, под плохие погодные условия, раздробляя свои подразделения, и проводит наступательные действия. Также применяет свою артиллерию по нашим позициям с крайне максимально предельных дистанций, чтобы обезопасить свои артиллерийские системы от попаданий наших контрбатарейных подразделений, - отметил Евлаш. Поделиться

По его словам, силы, которыми армия РФ проводит атаки, собирались в течение длительного времени и, в частности, это подразделения 25-й армии, базирующейся в районе Кременной, и другие мотострелковые, парашютно-десантные бригады.

Однако, по словам Евлаша, их подготовка остается на низком уровне.

Противник соскреб эти резервы, можно так сказать, в течение последнего года и сейчас начинает их применять. Однако подавляющее большинство этих "воинов" не имеют должного уровня подготовки, о чем свидетельствуют даже перехваты радиопереговоров, что даже оккупанты, в течение длительного времени стоящие на этом направлении, сами отмечают, что мотивация, состояние и обучение этих сил остается на невысоком уровне, - объясняет спикер ОК "Восток". Поделиться

Что говорят сами военные ВСУ о ситуации в Купянском районе

По словам начальника прессслужбы штурмовой бригады "Стальная граница" подполковника Ивана Шевцова в комментарии журналистам "Эспрессо", армия РФ в районе Лимана и Купянска активно применяет авиацию и прибегает к проведению "мясных штурмов".

На Купянском и Лиманском направлениях значительно увеличилось количество артиллерийских и минометных обстрелов. Также возросло количество авиаобстрелов. Враг также стал применять "мясные штурмы". Это направление группы от 50 до 100 военнослужащих просто "на мясо". То есть из 100 окупантов живыми возвращаются 10-20, - объясняет военный. Поделиться

В то же время, по словам военного, на этом направлении россияне не имеют никаких успехов. Ведь у украинских войск было время подготовиться, создать хорошие минные заграждения и противотанковые рвы.

Сейчас на этом направлении войска Сил обороны, в том числе и подразделения Государственной пограничной службы – это "Стальная граница" – крепко держат оборону. Поделиться

Он уточнил, что враг сосредоточил на этом направлении разный контингент своих военных. В частности, первая танковая армия, 25-я армия РФ, подразделения "Шторм Z" из бывших заключенных, мобилизованных военнослужащих из "ЛНР" и "ДНР".

По мнению офицера, это свидетельствует о том, что россияне до морозов хотят прорваться в Купянск.

Зачем армия РФ яростно атакует в районе Купянска и Авдеевки.

По словам экспредседателя Службы внешней разведки Украины генерала армии Николая Маломужа, активные наступательные действия преступной армии РФ в районе Авдеевки и Купянска свидетельствуют о стремлении кремлевского диктатора Владимира Путина создать предпосылки для проведения новых переговоров с Украиной.

Они стоят перед опасностью утраты Бахмута, это решающая составляющая для Путина лично. Потому что этот город для него момент истины... То, что они декларировали во всех форматах, не сработало. Поэтому он поставил задачу наступать, наступать на нескольких направлениях, и Авдеевка является одним из основных объектов наступления, - объясняет Маломуж. Поделиться

По его словам, Путин приказал собственной преступной армии захватить Авдеевку и клином дальше двигаться по территории Донецкой области.

Речь идет о больших формированиях русской армии и вооружения, но у украинских военных очень мощные укрепления, они наносят оккупантам значительный ущерб, уничтожая технику и живую силу.

Мы маневрируем, но стоим четко. Я думаю, что перспектива такова, что мы уничтожим такое системное количество представителей врага... И они уйдут, потому что фактически выстоять там невозможно, - считает бывший военный. Поделиться

Маломуж подчеркнул, что сейчас россиянам не удается взять Авдеевку в кольцо.

Эксперт также прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что если сейчас России позволит сделать паузу в войне, то к 2028 году она "окрепнет" и нападет на страны Балтии.

Путин не рассчитывает до 2028 года. Он рассчитывает на ближайшие годы. Но затянуть войну реально – это 2023 и 2024 годы. Он сейчас дает команду атаковать, чтобы поставить новые условия мира… Они до 2025 года думают все решить и в Авдеевке создать такой пояс контроля, но с оккупированными территориями, - подчеркнул Маломуж. Поделиться

Маломуж считает, что такой активизацией Кремль демонстрирует Западу, что может усиливать противостояние западного мира с исламским. Так Путин пробует сделать переговорный процесс на условиях России.

По его мнению, сейчас Путин не видит, что может одержать победу. У России нет ресурсов для длительной войны и создания новых ударных армий в ближайшие годы.