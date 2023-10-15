Армия РФ пытается прорваться в направлении Купянска и окружить город

Преступная армия РФ активизировала штурмовые действия в направлении Купянска на Харьковщине и планирует оцепить город и выйти на новый рубеж в районе реки Оскол с целью пробить коридор в направлении Боровой.
Что известно о ситуации в районе Купянска
По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, в настоящее время военные преступники армии РФ стремятся пробиться в направлении Купянска с целью окружения города и создания сухопутного коридора в направлении Боровой.
Он отметил, что преступная армия продолжает попытки давления на украинских военных и активно проводит штурмовые действия в районе Купянска и Лимана.
В частности, за минувшие сутки ВСУ отразили 17 атак противника – 10 в районе Купянска и еще 7 вблизи Лимана.
Он отметил, что враг продолжает попытки давить на украинских военных в районе Макеевки, Синковки, Ивановки, Серебрянского лесничества и вблизи Торского.
Враг не прекращает использовать штурмовые отряды Шторм-Z и различные мотострелковые и танковые подразделения с попыткой прорвать нашу оборону, однако защитники держат строй и мужественно отбивают атаки, нанося ему максимальные потери.
По его словам, силы, которыми армия РФ проводит атаки, собирались в течение длительного времени и, в частности, это подразделения 25-й армии, базирующейся в районе Кременной, и другие мотострелковые, парашютно-десантные бригады.
Однако, по словам Евлаша, их подготовка остается на низком уровне.
Что говорят сами военные ВСУ о ситуации в Купянском районе
По словам начальника прессслужбы штурмовой бригады "Стальная граница" подполковника Ивана Шевцова в комментарии журналистам "Эспрессо", армия РФ в районе Лимана и Купянска активно применяет авиацию и прибегает к проведению "мясных штурмов".
В то же время, по словам военного, на этом направлении россияне не имеют никаких успехов. Ведь у украинских войск было время подготовиться, создать хорошие минные заграждения и противотанковые рвы.
Он уточнил, что враг сосредоточил на этом направлении разный контингент своих военных. В частности, первая танковая армия, 25-я армия РФ, подразделения "Шторм Z" из бывших заключенных, мобилизованных военнослужащих из "ЛНР" и "ДНР".
По мнению офицера, это свидетельствует о том, что россияне до морозов хотят прорваться в Купянск.
Зачем армия РФ яростно атакует в районе Купянска и Авдеевки.
По словам экспредседателя Службы внешней разведки Украины генерала армии Николая Маломужа, активные наступательные действия преступной армии РФ в районе Авдеевки и Купянска свидетельствуют о стремлении кремлевского диктатора Владимира Путина создать предпосылки для проведения новых переговоров с Украиной.
По его словам, Путин приказал собственной преступной армии захватить Авдеевку и клином дальше двигаться по территории Донецкой области.
Речь идет о больших формированиях русской армии и вооружения, но у украинских военных очень мощные укрепления, они наносят оккупантам значительный ущерб, уничтожая технику и живую силу.
Маломуж подчеркнул, что сейчас россиянам не удается взять Авдеевку в кольцо.
Эксперт также прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что если сейчас России позволит сделать паузу в войне, то к 2028 году она "окрепнет" и нападет на страны Балтии.
Маломуж считает, что такой активизацией Кремль демонстрирует Западу, что может усиливать противостояние западного мира с исламским. Так Путин пробует сделать переговорный процесс на условиях России.
По его мнению, сейчас Путин не видит, что может одержать победу. У России нет ресурсов для длительной войны и создания новых ударных армий в ближайшие годы.
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