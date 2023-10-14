РФ розпочала наступ в районі Макіївки та на Купʼянському напрямку — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ розпочала наступ в районі Макіївки та на Купʼянському напрямку — Сирський

Наступ РФ
Джерело:  Military Media Center

Днями росіяни активізували свої спроби поновити наступ на кількох напрямках фронту.

Наступ росіян в районі Макіївки й на Куп’янському напрямку

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відзначив, що ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку загострилась. Він також розповів, що ворогу вдалося відносити сили.

У районі Макіївки та на Куп'янському напрямку тривають важкі бої.

Головна мета ворога – розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл, – сказав Сирський.

За його словами, кожного дня противник здійснює десятки атак за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по наших позиціях.

Генерал зауважив, що українські бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів. 

З метою вивчення обстановки та прийняття оперативних рішень Сирський працював у військових частинах, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ «Лиман». Зокрема, він зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про поточну обстановку. На місці були прийняті рішення щодо подальших дій та розв’язано ряд проблемних питань.

Крім того, Сирський зустрівся з нашими військовослужбовцями, які безпосередньо виконують бойові завдання. Подякував їм за мужність, стійкість, героїзм, зразкове виконання свого військового обов’язку. Також командував вручив воїнам відзнаки, цінні подарунки та грошові премії, особисто поспілкувався з кожним.

Що відомо про ситуацію навколо Авдіївки

Як вважають іноземні експерти, влада РФ хоче показати свої наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні дії як перехоплення оперативної ініціативи у Збройних сил України.

Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що солдати РФ продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, показують, що війська просунулися на південь від Красногорівки і на південний схід від Первомайського.

Російські джерела також опублікували суперечливі повідомлення про російський контроль над Авдіївським коксохімічним заводом, і ISW не знайшло жодних доказів того, що російські сили контролюють завод на момент публікації.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, наші захисники продовжують відбивати атаки окупантів навколо Авдіївки.

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