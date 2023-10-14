РФ начала наступление в районе Макеевки и на Купянском направлении – Сырский

На днях россияне активизировали свои попытки возобновить наступление по нескольким направлениям фронта.

Наступление россиян в районе Макеевки и на Купянском направлении

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отметил, что ситуация на Лиманско-Купянском направлении обострилась. Он также рассказал, что противнику удалось относить силы.

В районе Макеевки и Купянском направлении продолжаются тяжелые бои.

Главная цель врага – разгром группировки наших войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол, – сказал Сырский. Поделиться

По его словам, каждый день противник совершает десятки атак при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям.

Генерал заметил, что украинские бойцы были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор противнику. Он несет значительные потери и не добился существенных успехов.

В целях изучения обстановки и принятия оперативных решений Сырский работал в воинских частях, ведущих оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск «Лиман». В частности он встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклады о текущей обстановке. На месте были приняты решения по дальнейшим действиям и решен ряд проблемных вопросов.

Кроме того, Сырский встретился с нашими военнослужащими, непосредственно выполняющими боевые задания. Поблагодарил их за мужество, стойкость, героизм, образцовое исполнение своей воинской обязанности. Также командовал вручил воинам награды, ценные подарки и денежные премии, лично пообщался с каждым.

Что известно о ситуации вокруг Авдеевки

Как считают иностранные эксперты, власти РФ хотят показать свои наступательные операции вокруг Авдеевки и другие локальные действия как перехват оперативной инициативы у Вооруженных сил Украины.

Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что солдаты РФ продолжали атаковать районы к северу и югу от Авдеевки, а геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 октября, показывают, что войска продвинулись к югу от Красногоровки и юго-восточнее Первомайского.

Российские источники также опубликовали противоречивые сообщения о российском контроле над Авдеевским коксохимическим заводом и ISW не нашло никаких доказательств того, что российские силы контролируют завод на момент публикации. Поделиться

Как сообщают в Генштабе ВСУ, наши защитники продолжают отбивать атаки окупантов вокруг Авдеевки.