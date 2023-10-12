Россия начала самое большое наступление на Авдеевку за всю историю войны

В Донецкой области заявляют о том, что армия Российской Федерации начала самое масштабное наступление на Авдеевку за всю историю войны.

Что происходит возле Авдеевки

Согласно данным главы Авдеевской МВА Виталия Барабаша, обострение на этом направлении фронта продолжается.

Очень напряженная ситуация. Третьи сутки не утихают бои вокруг города, обстрелы как по позициям, так и по самому городу... Все выдержали, все позиции удержали, все атаки отбили. Местами даже пытались контратаковать, – рассказывает он. Поделиться

Виталий Барабаш обращает внимание украинцев и международного сообщества на то, что это "наибольшее наступление на Авдеевку за всю войну".

Как сообщает Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают отражать атаки армии РФ на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском Мариинском, Шахтерском и Купянском направлениях.

95 боестолкновений с российскими захватчиками произошло за прошедшие сутки.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили атаки россиян в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещеевки и восточнее Андреевки Донецкой области - сказано в сообщении. Поделиться

ВСУ ликвидировали почти тысячу солдат РФ только в течение 11 октября

Общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 по 12.10.23 ориентировочно составили: