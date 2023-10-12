Россия начала самое большое наступление на Авдеевку за всю историю войны

В Донецкой области заявляют о том, что армия Российской Федерации начала самое масштабное наступление на Авдеевку за всю историю войны.
Что происходит возле Авдеевки
Согласно данным главы Авдеевской МВА Виталия Барабаша, обострение на этом направлении фронта продолжается.
Виталий Барабаш обращает внимание украинцев и международного сообщества на то, что это "наибольшее наступление на Авдеевку за всю войну".
Как сообщает Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают отражать атаки армии РФ на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском Мариинском, Шахтерском и Купянском направлениях.
95 боестолкновений с российскими захватчиками произошло за прошедшие сутки.
ВСУ ликвидировали почти тысячу солдат РФ только в течение 11 октября
Общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 по 12.10.23 ориентировочно составили:
личный состав – около 284 890 (+990) человек,
танки – 4 905 (+42) ед,
боевые бронированные машины – 9 264 (+44) ед,
артиллерийские системы – 6 763 (+32) ед,
РСЗО – 811 (+2) ед,
средства ПВО – 545 (+0) ед,
самолеты – 316 (+0) ед,
вертолеты – 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 247 (+21),
крылатые ракеты – 1 531 (+1),
корабли /катера – 20 (+0) ед,
подлодки – 1 (+0) ед,
автомобильная техника и автоцистерны - 9 170 (+25) ед,
специальная техника – 966 (+1).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-