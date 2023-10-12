Росія розпочала найбільший наступ на Авдіївку за всю історію війни

У Донецькій області заявляють про те, що армія Російської Федерації розпочала наймасштабніший наступ на Авдіївку за всю історію війни.
Що відбувається біля Авдіївки
Згідно з даними очільника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, загострення на цьому напрямку фронту триває.
Віталій Барабаш звертає увагу українців та міжнародної спільноти на те, що це “найбільший наступ на Авдіївку за всю війну”.
Як повідомляє Генштабу ЗСУ, українські захисники продовжують відбивати атаки армії РФ на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському Маріїнському, Шахтарському та Куп’янському напрямках.
95 боєзіткнень з російськими загарбниками відбулося протягом минулої доби.
ЗСУ ліквідували майже тисячу солдатів РФ лише протягом 11 жовтня
Загальні бойові втрати армії РФ з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно склали:
особовий склад – близько 284 890 (+990) осіб,
танки – 4 905 (+42) од,
бойові броньовані машини – 9 264 (+44) од,
артилерійські системи – 6 763 (+32) од,
РСЗВ – 811 (+2) од,
засоби ППО – 545 (+0) од,
літаки – 316 (+0) од,
гелікоптери – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 247 (+21),
крилаті ракети – 1 531 (+1),
кораблі /катери – 20 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільна техніка та автоцистерни – 9 170 (+25) од,
спеціальна техніка – 966 (+1).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-