Росія розпочала найбільший наступ на Авдіївку за всю історію війни

У Донецькій області заявляють про те, що армія Російської Федерації розпочала наймасштабніший наступ на Авдіївку за всю історію війни.

Що відбувається біля Авдіївки

Згідно з даними очільника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, загострення на цьому напрямку фронту триває.

Дуже напружена ситуація. Третю добу не вщухають бої навколо міста, обстріли як по позиціях, так і по самому місту...Все витримали, всі позиції утримали, всі атаки відбили. Місцями навіть намагалися контратакувати, - розповідає він. Поширити

Віталій Барабаш звертає увагу українців та міжнародної спільноти на те, що це “найбільший наступ на Авдіївку за всю війну”.

Як повідомляє Генштабу ЗСУ, українські захисники продовжують відбивати атаки армії РФ на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському Маріїнському, Шахтарському та Куп’янському напрямках.

95 боєзіткнень з російськими загарбниками відбулося протягом минулої доби.

На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки росіян в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області - йдеться в повідомленні. Поширити

ЗСУ ліквідували майже тисячу солдатів РФ лише протягом 11 жовтня

Загальні бойові втрати армії РФ з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно склали: