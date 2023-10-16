Армія РФ зосереджує сили на спробах захопити Куп'янськ — речник ОК Схід

Злочинна армія РФ зосереджує великі сили в районі Куп'янська та Лимана на сході України, прагнучі захопити ці населені пункти.

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська та Лимана

За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони східного напрямку Іллі Євлаша, злочинна армія РФ задіяла великі сили у спробах прорвати оборону українських військових в районі Куп’янська та Лимана.

У смузі відповідальності Східного угруповання військ найгарячішим напрямком є Лимано-Куп'янський. Після нетривалої паузи ворог відновив бойові дії, застосовуючи штурмові роти. Зокрема "Шторм", "Шторм Z", підрозділи 1-ї танкової роти, 6-ї та 20-ї армії РФ. За минулу добу противник 710 разів обстріляв позиції ЗСУ з різних видів озброєння. 15 атак було відбито на Лимано-Куп'янському напрямку, - підкреслив Євлаш. Поширити

За його словами, наразі командування злочинної армії РФ приділяє ключову увагу захопленню Куп’янська, однак підрозділи окупантів не мають успіхів на цьому напрямку.

Усі атаки ворога наражаються на потужну відсіч з боку Сил оборони. Отримавши по зубах ворог відходить, зализуючи рани. Але відновившись, окупанти знову продовжують атаки колонами й м'ясними штурмами Поширити

Що відомо про ситуацію на південному фронті

За інформацією представників пресслужби Сил оборони південного напрямку, протягом минулої доби українськими військовими було ліквідовано 46 злочинців терористичної армії РФ, 2 ворожі танки, 12 гармат, міномет, 5 одиниць автомобільної техніки та 4 човни.

Окрім цього українські військові знищили три польові пункти боєпостачання та два спостережні пункти.

При цьому у пресслужбі ОК “Південь” зазначили, що підрозділи російської терористичної армії продовжують вчиняти терор серед цивільного населення півдня України.

Так, йомовірно, що ворог вдарив балістичною ракетою типу "Іскандер-М" по Кіровоградській області.

Окрім цього окупантами було завдано п’ять авіаційних ударів із застосуванням 29 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів.

Внаслідок ударів пошкоджено 12 приватних будинків та приватний автомобіль.

Вночі ворог вчергове завдав ударів БпЛА типу "Shahed-131/136", спрямувавши їх по різних регіонах України. В нашій зоні відповідальності знищено п’ять БпЛА: по два в Кіровоградській та Херсонській областях, один - на Миколаївщині, - зазначають представники ОК “Південь”. Поширити

Окрім того, окупанти продовжують застосовувати осколкові боєприпаси, скидаючи їх з дронів по населених пунктах правобережжя - в людних місцях, по автівках, подвір'ях. Тільки за минулу добу зафіксовано 11 таких скидів.

Також російські військові здійснили близько 90 артилерійських обстрілів з використанням понад 530 снарядів, в тому числі 11 обстрілів населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини.

Внаслідок цього пошкоджено 7 приватних будинків, дитячий садок, газогін.

За даними пресслужби Сил оборони півдня, корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто зараз в кількості 11 одиниць. З них 10 кораблів чергують у Чорному морі, один - в Азовському.