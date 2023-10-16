Армия РФ сосредотачивает силы на попытках захватить Купянск - спикер ОК Восток

Преступная армия РФ сосредотачивает большие силы в районе Купянска и Лимана на востоке Украины, стремящихся захватить эти населенные пункты.
Что известно о ситуации в районе Купянска и Лимана
По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, преступная армия РФ задействовала большие силы в попытках прорвать оборону украинских военных в районе Купянска и Лимана.
По его словам, в настоящее время командование преступной армии РФ уделяет ключевое внимание захвату Купянска, однако подразделения окупантов не имеют успехов на этом направлении.
Что известно о ситуации на южном фронте
По информации представителей прессслужбы Сил обороны южного направления, за прошедшие сутки украинскими военными были ликвидированы 46 преступников террористической армии РФ, 2 вражеских танка, 12 орудий, миномет, 5 единиц автомобильной техники и 4 лодки.
Кроме этого, украинские военные уничтожили три полевых пункта боеснабжения и два наблюдательных пункта.
При этом в пресс-службе ОК "Юг" отметили, что подразделения российской террористической армии продолжают совершать террор среди гражданского населения юга Украины.
Да, вероятно, что враг ударил баллистической ракетой типа "Искандер-М" по Кировоградской области.
Кроме этого оккупантами были нанесены пять авиационных ударов с применением 29 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов.
В результате ударов повреждены 12 частных домов и частный автомобиль.
Кроме того, оккупанты продолжают применять осколочные боеприпасы, сбрасывая их с дронов по населенным пунктам правобережья - в людных местах, по автомобилям, дворам. Только за минувшие сутки зафиксировано 11 таких сбросов.
Также российские военные провели около 90 артиллерийских обстрелов с использованием более 530 снарядов, в том числе 11 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины.
В результате повреждены 7 частных домов, детский сад, газопровод.
По данным прессслужбы Сил обороны юга, корабельная группировка вражеского флота развернута сейчас в количестве 11 единиц. Из них 10 кораблей дежурят в Черном море, один – в Азовском.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-