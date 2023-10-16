Армия РФ сосредотачивает силы на попытках захватить Купянск - спикер ОК Восток

Преступная армия РФ сосредотачивает большие силы в районе Купянска и Лимана на востоке Украины, стремящихся захватить эти населенные пункты.

Что известно о ситуации в районе Купянска и Лимана

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, преступная армия РФ задействовала большие силы в попытках прорвать оборону украинских военных в районе Купянска и Лимана.

В полосе ответственности Восточной группировки войск самым горячим направлением является Лимано-Купянский. После непродолжительной паузы враг возобновил боевые действия, применяя штурмовые роты. В частности, "Шторм", "Шторм Z", подразделения 1-й танковой роты, 6-й и 20-й армии РФ. За минувшие сутки противник 710 раз обстрелял позиции ВСУ по разным видам вооружения. 15 атак было отбито на Лимано-Купянском направлении, - подчеркнул Евлаш. Поделиться

По его словам, в настоящее время командование преступной армии РФ уделяет ключевое внимание захвату Купянска, однако подразделения окупантов не имеют успехов на этом направлении.

Все атаки врага подвергаются мощному отпору со стороны Сил обороны. Получив по зубам враг отходит, зализывая раны. Но восстановившись, оккупанты снова продолжают атаки колоннами и мясными штурмами. Поделиться

Что известно о ситуации на южном фронте

По информации представителей прессслужбы Сил обороны южного направления, за прошедшие сутки украинскими военными были ликвидированы 46 преступников террористической армии РФ, 2 вражеских танка, 12 орудий, миномет, 5 единиц автомобильной техники и 4 лодки.

Кроме этого, украинские военные уничтожили три полевых пункта боеснабжения и два наблюдательных пункта.

При этом в пресс-службе ОК "Юг" отметили, что подразделения российской террористической армии продолжают совершать террор среди гражданского населения юга Украины.

Да, вероятно, что враг ударил баллистической ракетой типа "Искандер-М" по Кировоградской области.

Кроме этого оккупантами были нанесены пять авиационных ударов с применением 29 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов.

В результате ударов повреждены 12 частных домов и частный автомобиль.

Ночью враг в очередной раз нанес удары БпЛА типа "Shahed-131/136", направив их по разным регионам Украины. В нашей зоне ответственности уничтожены пять БПЛА: по два в Кировоградской и Херсонской областях, один - в Николаевской области, - отмечают представители ОК "Юг". Поделиться

Кроме того, оккупанты продолжают применять осколочные боеприпасы, сбрасывая их с дронов по населенным пунктам правобережья - в людных местах, по автомобилям, дворам. Только за минувшие сутки зафиксировано 11 таких сбросов.

Также российские военные провели около 90 артиллерийских обстрелов с использованием более 530 снарядов, в том числе 11 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины.

В результате повреждены 7 частных домов, детский сад, газопровод.

По данным прессслужбы Сил обороны юга, корабельная группировка вражеского флота развернута сейчас в количестве 11 единиц. Из них 10 кораблей дежурят в Черном море, один – в Азовском.