Британская разведка оценила вероятность прорыва армии РФ на Купянском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Британская разведка оценила вероятность прорыва армии РФ на Купянском направлении

Армия РФ
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Источник:  Минобороны Британии

За последние две недели произошло значительное усиление российской наступательной активности в направлении Купянск-Лиман.

Сможет ли российская армия прорваться на Купянском направлении

Как отмечает британская разведка, российские обстрелы усилились, а подразделения российских 6-й и 25-й общевойсковых и 1-й гвардейской танковой армии провели атаки, но с ограниченным успехом.

Очень вероятно, что эта деятельность является продолжающейся частью российского наступления, ведется по нескольким направлениям на востоке Украины, - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, задача Сухопутных войск России на направлении Купянск-Лиман, вероятно, состоит в продвижении на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.

Сухопутные войска за последние месяцы нарастили боеспособность на Купянско-лиманском направлении. Однако украинские силы сохраняют значительное оборонное присутствие на этом направлении, и маловероятно, что Россия сможет добиться большого оперативного прорыва, отмечают в Минобороны Британии.

Что известно о ситуации в районе Купянска и Лимана

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, преступная армия РФ задействовала большие силы в попытках прорвать оборону украинских военных в районе Купянска и Лимана.

В полосе ответственности Восточной группировки войск самым горячим направлением является Лимано-Купянский. После непродолжительной паузы враг возобновил боевые действия, применяя штурмовые роты. В частности, "Шторм", "Шторм Z", подразделения 1-й танковой роты, 6-й и 20-й армии РФ. За минувшие сутки противник 710 раз обстрелял позиции ВСУ по разным видам вооружения. 15 атак было отбито на Лимано-Купянском направлении, - подчеркнул Евлаш .

По его словам, в настоящее время командование преступной армии РФ уделяет ключевое внимание захвату Купянска, однако подразделения окупантов не имеют успехов на этом направлении.

Все атаки врага подвергаются мощному отпору со стороны Сил обороны. Получив по зубам враг отходит, зализывая раны. Но восстановившись, оккупанты снова продолжают атаки колоннами и мясными штурмами.

По словам экспредседателя Службы внешней разведки Украины генерала армии Николая Маломужа, активные наступательные действия преступной армии РФ в районе Авдеевки и Купянска свидетельствуют о стремлении кремлевского диктатора Владимира Путина создать предпосылки для проведения новых переговоров с Украиной.

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