За последние две недели произошло значительное усиление российской наступательной активности в направлении Купянск-Лиман.
Сможет ли российская армия прорваться на Купянском направлении
Как отмечает британская разведка, российские обстрелы усилились, а подразделения российских 6-й и 25-й общевойсковых и 1-й гвардейской танковой армии провели атаки, но с ограниченным успехом.
По данным британской разведки, задача Сухопутных войск России на направлении Купянск-Лиман, вероятно, состоит в продвижении на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.
Что известно о ситуации в районе Купянска и Лимана
По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, преступная армия РФ задействовала большие силы в попытках прорвать оборону украинских военных в районе Купянска и Лимана.
По его словам, в настоящее время командование преступной армии РФ уделяет ключевое внимание захвату Купянска, однако подразделения окупантов не имеют успехов на этом направлении.
По словам экспредседателя Службы внешней разведки Украины генерала армии Николая Маломужа, активные наступательные действия преступной армии РФ в районе Авдеевки и Купянска свидетельствуют о стремлении кремлевского диктатора Владимира Путина создать предпосылки для проведения новых переговоров с Украиной.
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