Войска РФ перебрасывают технику из Луганска на Купянское направление — АТЕШ

Партизаны фиксируют активное перемещение российской техники на это направление для наступления.
РФ перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление
Как отмечают представители Сил сопротивления, противник опрокидывает технику и войска на этот участок фронта достаточно "активно".
В Силах сопротивления добавили, что "делают все, чтобы оккупанты не доехали до линии фронта".
Подпольщики продолжают проводить в Луганске множество успешных диверсий, в ходе которых повреждают и ликвидируют технику россиян.
В частности, за прошедшую неделю партизаны "минусировали" 3 Урала, 2 автоцистерны, 3 автобуса, которые теперь "не смогут больше быть использованы по назначению".
Что известно о ситуации в районе Купянска и Лимана
По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, преступная армия РФ задействовала большие силы в попытках прорвать оборону украинских военных в районе Купянска и Лимана.
По его словам, в настоящее время командование преступной армии РФ уделяет ключевое внимание захвату Купянска, однако подразделения оккупантов не имеют успехов на этом направлении.
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