Войска РФ перебрасывают технику из Луганска на Купянское направление — АТЕШ

Партизаны фиксируют активное перемещение российской техники на это направление для наступления.

РФ перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление

Как отмечают представители Сил сопротивления, противник опрокидывает технику и войска на этот участок фронта достаточно "активно".

Наши агенты ведут систематическое наблюдение за кафирами в Луганске. Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава России для наступления на Купянском направлении, говорится в публикации. Поделиться

В Силах сопротивления добавили, что "делают все, чтобы оккупанты не доехали до линии фронта".

Подпольщики продолжают проводить в Луганске множество успешных диверсий, в ходе которых повреждают и ликвидируют технику россиян.

В частности, за прошедшую неделю партизаны "минусировали" 3 Урала, 2 автоцистерны, 3 автобуса, которые теперь "не смогут больше быть использованы по назначению".

Что известно о ситуации в районе Купянска и Лимана

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, преступная армия РФ задействовала большие силы в попытках прорвать оборону украинских военных в районе Купянска и Лимана.

В полосе ответственности Восточной группировки войск самым горячим направлением является Лимано-Купянский. После непродолжительной паузы враг возобновил боевые действия, применяя штурмовые роты. В частности, "Шторм", "Шторм Z", подразделения 1-й танковой роты, 6-й и 20-й армии РФ. За минувшие сутки противник 710 раз обстрелял позиции ВСУ по разным видам вооружения. 15 атак было отбито на Лимано-Купянском направлении, - подчеркнул Евлаш. Поделиться

По его словам, в настоящее время командование преступной армии РФ уделяет ключевое внимание захвату Купянска, однако подразделения оккупантов не имеют успехов на этом направлении.