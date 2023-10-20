Войска РФ перебрасывают технику из Луганска на Купянское направление — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ перебрасывают технику из Луганска на Купянское направление — АТЕШ

Армия РФ
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Источник:  АТЕШ

Партизаны фиксируют активное перемещение российской техники на это направление для наступления.

РФ перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление

Как отмечают представители Сил сопротивления, противник опрокидывает технику и войска на этот участок фронта достаточно "активно".

Наши агенты ведут систематическое наблюдение за кафирами в Луганске. Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава России для наступления на Купянском направлении, говорится в публикации.

В Силах сопротивления добавили, что "делают все, чтобы оккупанты не доехали до линии фронта".

Подпольщики продолжают проводить в Луганске множество успешных диверсий, в ходе которых повреждают и ликвидируют технику россиян.

В частности, за прошедшую неделю партизаны "минусировали" 3 Урала, 2 автоцистерны, 3 автобуса, которые теперь "не смогут больше быть использованы по назначению".

Что известно о ситуации в районе Купянска и Лимана

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны восточного направления Ильи Евлаша, преступная армия РФ задействовала большие силы в попытках прорвать оборону украинских военных в районе Купянска и Лимана.

В полосе ответственности Восточной группировки войск самым горячим направлением является Лимано-Купянский. После непродолжительной паузы враг возобновил боевые действия, применяя штурмовые роты. В частности, "Шторм", "Шторм Z", подразделения 1-й танковой роты, 6-й и 20-й армии РФ. За минувшие сутки противник 710 раз обстрелял позиции ВСУ по разным видам вооружения. 15 атак было отбито на Лимано-Купянском направлении, - подчеркнул Евлаш.

По его словам, в настоящее время командование преступной армии РФ уделяет ключевое внимание захвату Купянска, однако подразделения оккупантов не имеют успехов на этом направлении.

Все атаки врага подвергаются мощному отпору со стороны Сил обороны. Получив по зубам враг отходит, зализывая раны. Но восстановившись, оккупанты снова продолжают атаки колоннами и мясными штурмами.

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