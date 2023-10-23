В оккупированный Джанкой прибыла новая партия мобилизованных россиян — АТЕШ

Российские войска перекидывают значительные силы в Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Какая ситуация в Джанкое

По информации, полученной от партизан, к Джанке прибыла новая партия мобилизованных россиян.

АТЕШ сообщает о проблемах с личным составом окупантов. Стало известно, что мобилизованные не кормят и просто не считают людей.

По имеющейся информации в город прибыли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава окупантов. Это связано с исчезновением военных в городе. В этой связи, всех военнослужащих РФ обязали передвигаться по городу группами.

Наши агенты продолжают работать внутри армии России. Наши зарплаты им нравятся больше российских, – отмечают АТЕШ. Поделиться

Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине

Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.

Поэтому они начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район. Уже известно о двух таких случаях. Поделиться

Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.

В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских орудий 152 калибра и многое другое.