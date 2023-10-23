В оккупированный Джанкой прибыла новая партия мобилизованных россиян — АТЕШ

Российские войска перекидывают значительные силы в Джанкой во временно оккупированном Крыму.
Какая ситуация в Джанкое
По информации, полученной от партизан, к Джанке прибыла новая партия мобилизованных россиян.
АТЕШ сообщает о проблемах с личным составом окупантов. Стало известно, что мобилизованные не кормят и просто не считают людей.
По имеющейся информации в город прибыли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава окупантов. Это связано с исчезновением военных в городе. В этой связи, всех военнослужащих РФ обязали передвигаться по городу группами.
Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине
Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.
Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.
В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских орудий 152 калибра и многое другое.
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