Около 20 единиц техники. АТЕШ обнаружили новое место дислокации армии РФ в Крыму

Партизаны обнаружили большое место в дислокации российских войск в районе Джанкоя.
Новое месторасположение российских войск
Партизаны зафиксировали большое место дислокации российских войск на зерноскладе в селе Заречное Джанкойского района.
Там находится около 20 единиц автомобильной техники, среди которых есть как тентованные "Уралы" и КамАЗы, так и топливозаправщики.
Что происходит в Джанкое
Российские войска опрокидывают значительные силы в Джанкой во временно оккупированном Крыму.
По информации, полученной от партизан, регулярно отправляются военные грузовые транспорты к аэродрому, что может свидетельствовать о наличии военных сил на этом объекте.
Недавно партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющейся информации, началось усиление воинской части и производится маскировка объекта.
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