Около 20 единиц техники. АТЕШ обнаружили новое место дислокации армии РФ в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

Около 20 единиц техники. АТЕШ обнаружили новое место дислокации армии РФ в Крыму

Оккупанты
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Источник:  АТЕШ

Партизаны обнаружили большое место в дислокации российских войск в районе Джанкоя.

Новое месторасположение российских войск

Партизаны зафиксировали большое место дислокации российских войск на зерноскладе в селе Заречное Джанкойского района.

Там находится около 20 единиц автомобильной техники, среди которых есть как тентованные "Уралы" и КамАЗы, так и топливозаправщики.

Подъезды к объекту охраняются военными РФ на территории обустроенных оборонительных позиций. Нам известно, что личный состав расквартирован по всему населенному пункту, отмечают в "Атеш".

Что происходит в Джанкое

Российские войска опрокидывают значительные силы в Джанкой во временно оккупированном Крыму.

По информации, полученной от партизан, регулярно отправляются военные грузовые транспорты к аэродрому, что может свидетельствовать о наличии военных сил на этом объекте.

Оккупанты готовятся к обороне Крыма, чувствуя неуверенность в возможности содержания Херсонской и Запорожской областей, — сообщали партизаны.

Недавно партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющейся информации, началось усиление воинской части и производится маскировка объекта.

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