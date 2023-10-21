Около 20 единиц техники. АТЕШ обнаружили новое место дислокации армии РФ в Крыму

Партизаны обнаружили большое место в дислокации российских войск в районе Джанкоя.

Новое месторасположение российских войск

Партизаны зафиксировали большое место дислокации российских войск на зерноскладе в селе Заречное Джанкойского района.

Там находится около 20 единиц автомобильной техники, среди которых есть как тентованные "Уралы" и КамАЗы, так и топливозаправщики.

Подъезды к объекту охраняются военными РФ на территории обустроенных оборонительных позиций. Нам известно, что личный состав расквартирован по всему населенному пункту, отмечают в "Атеш". Поделиться

Что происходит в Джанкое

Российские войска опрокидывают значительные силы в Джанкой во временно оккупированном Крыму.

По информации, полученной от партизан, регулярно отправляются военные грузовые транспорты к аэродрому, что может свидетельствовать о наличии военных сил на этом объекте.

Оккупанты готовятся к обороне Крыма, чувствуя неуверенность в возможности содержания Херсонской и Запорожской областей, — сообщали партизаны. Поделиться

Недавно партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющейся информации, началось усиление воинской части и производится маскировка объекта.