Представители подполья отмечают, что опрокидывание большого количества техники и личного состава в сторону Мелитополя связано со значительными потерями ВС РФ на Запорожском направлении.
Армия РФ перекидывает резервы из Мариуполя на Запорожское направление
Партизаны сообщили о опрокидывании резервов россиян из Мариуполя в сторону Запорожья.
Агенты подполья в Мариуполе сообщили о опрокидывании большого количества личного состава и техники противника в сторону Мелитополя.
По их словам, подобные действия врага связаны со значительными потерями российской армии на Запорожском направлении.
Кроме того, агенты "Атеш" в рядах ВС России сообщают, что оккупанты активно работают над укреплением города инженерными сооружениями и подготовкой к обороне Мариуполя.
РФ опрокидывает технику из Луганска на Купянское направление
Как отмечают представители Сил сопротивления, противник опрокидывает технику и войска на этот участок фронта достаточно "активно".
В Силах сопротивления добавили, что "делают все, чтобы оккупанты не доехали до линии фронта".
Подпольщики продолжают проводить в Луганске множество успешных диверсий, в ходе которых повреждают и ликвидируют технику россиян.
В частности, за прошедшую неделю партизаны "минусировали" 3 Урала, 2 автоцистерны, 3 автобуса, которые теперь "не смогут больше быть использованы по назначению".
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