Представители подполья отмечают, что опрокидывание большого количества техники и личного состава в сторону Мелитополя связано со значительными потерями ВС РФ на Запорожском направлении.

Армия РФ перекидывает резервы из Мариуполя на Запорожское направление

Партизаны сообщили о опрокидывании резервов россиян из Мариуполя в сторону Запорожья.

Агенты подполья в Мариуполе сообщили о опрокидывании большого количества личного состава и техники противника в сторону Мелитополя.

По их словам, подобные действия врага связаны со значительными потерями российской армии на Запорожском направлении.

Кроме того, агенты "Атеш" в рядах ВС России сообщают, что оккупанты активно работают над укреплением города инженерными сооружениями и подготовкой к обороне Мариуполя.

РФ опрокидывает технику из Луганска на Купянское направление

Как отмечают представители Сил сопротивления, противник опрокидывает технику и войска на этот участок фронта достаточно "активно".

Наши агенты ведут систематическое наблюдение за кафирами в Луганске. Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава России для наступления на Купянском направлении, говорится в публикации. Поделиться

В Силах сопротивления добавили, что "делают все, чтобы оккупанты не доехали до линии фронта".

Подпольщики продолжают проводить в Луганске множество успешных диверсий, в ходе которых повреждают и ликвидируют технику россиян.

В частности, за прошедшую неделю партизаны "минусировали" 3 Урала, 2 автоцистерны, 3 автобуса, которые теперь "не смогут больше быть использованы по назначению".