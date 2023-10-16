Партизаны АТЕШ нашли в Симферополе штаб армейского корпуса РФ — видео

Отмечается, что территория хорошо охраняется военными, там постоянно курсируют военные патрули, все покрыто военными сетками. Заезд транспорта осуществляется через КПП, а через задние ворота – с противоположной стороны в/ч.

АТЕШ разведал местонахождение штаба российских окупантов

Партизаны провели разведку и обнаружили штаб 22-го армейского корпуса (военная часть 73954, Симферополь).

Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ.

По имеющейся информации, началось усиление воинской части и проводится маскировка объекта.

Военный объект расположен на улице Екатерининской, 23. Координаты: 44.953825, 34.094937.

Отмечается, что территория хорошо охраняется военными, там постоянно курсируют военные патрули, все покрыто военными сетями. Заезд транспорта осуществляется через КПП, а через задние ворота с противоположной стороны в/ч. Также на территории можно увидеть личный транспорт среднего сегмента и выше. Вероятно, штабного состава или спецслужб РФ.

Мы делаем все, чтобы русская армия была разрушена. Для этого мы проводим диверсии внутри русской армии, а также ищем военные цели снаружи. Вся информация передается в нужные структуры, – добавляют в АТЕШ. Поделиться

Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине

Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.

Поэтому они начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район. Уже известно о двух таких случаях. Поделиться

Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.

В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое.