Партизаны АТЕШ нашли в Симферополе штаб армейского корпуса РФ — видео

Отмечается, что территория хорошо охраняется военными, там постоянно курсируют военные патрули, все покрыто военными сетками. Заезд транспорта осуществляется через КПП, а через задние ворота – с противоположной стороны в/ч.
АТЕШ разведал местонахождение штаба российских окупантов
Партизаны провели разведку и обнаружили штаб 22-го армейского корпуса (военная часть 73954, Симферополь).
Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ.
По имеющейся информации, началось усиление воинской части и проводится маскировка объекта.
Военный объект расположен на улице Екатерининской, 23. Координаты: 44.953825, 34.094937.
Отмечается, что территория хорошо охраняется военными, там постоянно курсируют военные патрули, все покрыто военными сетями. Заезд транспорта осуществляется через КПП, а через задние ворота с противоположной стороны в/ч. Также на территории можно увидеть личный транспорт среднего сегмента и выше. Вероятно, штабного состава или спецслужб РФ.
Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине
Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.
Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.
В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое.
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