Партизани АТЕШ знайшли у Сімферополі штаб армійского корпусу РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Партизани АТЕШ знайшли у Сімферополі штаб армійского корпусу РФ — відео

Російські окупанти
Джерело:  АТЕШ

Наголошується, що територія добре охороняється військовими, там постійно курсують військові патрулі, все накрито військовими сітками. Заїзд транспорту здійснюють через КПП, а через задні ворота з протилежного боку в/ч.

АТЕШ розвідав місцезнаходження штабу російських окупантів

Партизани провели розвідку та виявили штаб 22-го армійського корпусу (військова частина 73954, Сімферополь).

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.

За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводяться маскування об'єкта.

Військовий об'єкт розташований на вулиці Катерининській 23. Координати: 44.953825, 34.094937.

Наголошується, що територія добре охороняється військовими, там постійно курсують військові патрулі, все накрито військовими сітками. Заїзд транспорту здійснюють через КПП, а через задні ворота з протилежного боку в/ч. Також на території можна помітити особистий транспорт середнього сегменту та вище. Імовірно, штабного складу чи спецслужб РФ.

Ми робимо все, щоб російська армія була зруйнована. Для цього ми проводимо диверсії всередині російської армії, а також шукаємо військові цілі зовні. Вся інформація передається у потрібні структури, – додають в АТЕШ.

Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині

Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки.

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.

Ми зробимо все, щоб ця техніка не доїхала до місця призначення! Наші агенти продовжують видобувати інформацію про діяльність та плани ворога. Рашисти не втримаються на українській землі!

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