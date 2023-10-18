Оккупанты РФ массово завозят в Евпаторию советские артустановки "Гвоздика" – АТЕШ

Армия РФ вынуждена снова прибегать к использованию устаревшей техники, не приспособленной для нынешних боевых действий.

Российские военные завозят советскую технику в Крым

Партизаны фиксируют опрокидывание россиянами советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" во временно оккупированном Крыму.

Наш агент сообщает, что в Евпаторию массово завозят САУ 2С1 "Гвоздика", которые также массово и уничтожаются на фронте, говорится в сообщении. Поделиться

Партизаны отмечают, что в связи с серьезными потерями в России, оккупанты вынуждены снова прибегать к использованию устаревшей техники, которая не приспособлена для нынешних боевых действий.

Они отправляют своих солдат на технику, которая с большой вероятностью может сломаться в критический момент. Но российский режим не придает большого значения человеческой жизни, даже жизни своих граждан, - добавили в АТЕШ. Поделиться

Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине

Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.

Поэтому они начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район. Уже известно о двух таких случаях. Поделиться

Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.

В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских орудий 152 калибра и многое другое.