Оккупанты РФ массово завозят в Евпаторию советские артустановки "Гвоздика" – АТЕШ

Армия РФ вынуждена снова прибегать к использованию устаревшей техники, не приспособленной для нынешних боевых действий.
Российские военные завозят советскую технику в Крым
Партизаны фиксируют опрокидывание россиянами советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" во временно оккупированном Крыму.
Партизаны отмечают, что в связи с серьезными потерями в России, оккупанты вынуждены снова прибегать к использованию устаревшей техники, которая не приспособлена для нынешних боевых действий.
Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине
Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.
Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.
В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских орудий 152 калибра и многое другое.
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