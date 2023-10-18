Окупанти РФ масово завозять до Євпаторії радянські артустановки "Гвоздика" — АТЕШ

Армія РФ змушена знову вдаватися до використання застарілої техніки, яка не пристосована для нинішніх бойових дій.

Російські військові завозять радянську техніку у Крим

Партизани фіксують перекидання росіянами радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" у тимчасово окупованому Криму.

Наш агент повідомляє, що до Євпаторії масово завозять САУ 2С1 "Гвоздика", які також масово і знищуються на фронті, - йдеться в повідомленні. Поширити

Партизани зазначають, що у зв'язку з серйозними втратами в Росії, окупанти змушені знову вдаватися до використання застарілої техніки, яка не пристосована для нинішніх бойових дій.

Вони відправляють своїх солдатів на техніку, яка з великою ймовірністю може зламатися в найкритичніший момент. Але російський режим не надає великого значення людським життям, навіть життям своїх громадян, - додали в АТЕШ. Поширити

Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині

Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки. Поширити

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.