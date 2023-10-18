Окупанти РФ масово завозять до Євпаторії радянські артустановки "Гвоздика" — АТЕШ

Армія РФ змушена знову вдаватися до використання застарілої техніки, яка не пристосована для нинішніх бойових дій.
Російські військові завозять радянську техніку у Крим
Партизани фіксують перекидання росіянами радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" у тимчасово окупованому Криму.
Партизани зазначають, що у зв'язку з серйозними втратами в Росії, окупанти змушені знову вдаватися до використання застарілої техніки, яка не пристосована для нинішніх бойових дій.
Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині
Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.
Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.
Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.
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