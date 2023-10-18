Окупанти РФ масово завозять до Євпаторії радянські артустановки "Гвоздика" — АТЕШ
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Україна
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Окупанти РФ масово завозять до Євпаторії радянські артустановки "Гвоздика" — АТЕШ

"Гвоздика"
Джерело:  АТЕШ

Армія РФ змушена знову вдаватися до використання застарілої техніки, яка не пристосована для нинішніх бойових дій.

Російські військові завозять радянську техніку у Крим

Партизани фіксують перекидання росіянами радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" у тимчасово окупованому Криму.

Наш агент повідомляє, що до Євпаторії масово завозять САУ 2С1 "Гвоздика", які також масово і знищуються на фронті, - йдеться в повідомленні.

Партизани зазначають, що у зв'язку з серйозними втратами в Росії, окупанти змушені знову вдаватися до використання застарілої техніки, яка не пристосована для нинішніх бойових дій.

Вони відправляють своїх солдатів на техніку, яка з великою ймовірністю може зламатися в найкритичніший момент. Але російський режим не надає великого значення людським життям, навіть життям своїх громадян, - додали в АТЕШ.

Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині

Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки.

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.

Ми зробимо все, щоб ця техніка не доїхала до місця призначення! Наші агенти продовжують видобувати інформацію про діяльність та плани ворога. Рашисти не втримаються на українській землі!

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