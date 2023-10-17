Окупанти РФ перекидають значні сили в Джанкой — АТЕШ

Російські військові готуються до оборони тимчасово окупованого Криму.
Що відбувається у Джанкої
Російські війська перекидають значні сили в Джанкой у тимчасово окупованому Криму.
За інформацією, отриманою від партизанів, регулярно вирушають військові вантажні транспорти до аеродрому, що може свідчити про наявність військових сил на цьому об'єкті.
Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині
Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.
Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.
Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.
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