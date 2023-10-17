Окупанти РФ перекидають значні сили в Джанкой — АТЕШ

Що відбувається у Джанкої

Російські війська перекидають значні сили в Джанкой у тимчасово окупованому Криму.

За інформацією, отриманою від партизанів, регулярно вирушають військові вантажні транспорти до аеродрому, що може свідчити про наявність військових сил на цьому об'єкті.

Окупанти готуються до оборони Криму, відчуваючи невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей, — йдеться у повідомленні. Поширити

Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині

Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки. Поширити

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.