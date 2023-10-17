Оккупанты РФ перебрасывают значительные силы в Джанкой — АТЕШ

Российские военные готовятся к обороне временно оккупированного Крыма.
Что происходит в Джанкое
Российские войска перебрасывают значительные силы в Джанкой во временно оккупированном Крыму.
По информации, полученной от партизан, регулярно отправляются военные грузовые транспорты к аэродрому, что может свидетельствовать о наличии военных сил на этом объекте.
Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине
Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.
Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.
В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое.
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