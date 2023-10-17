Оккупанты РФ перебрасывают значительные силы в Джанкой — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ перебрасывают значительные силы в Джанкой — АТЕШ

Оккупанты
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Источник:  АТЕШ

Российские военные готовятся к обороне временно оккупированного Крыма.

Что происходит в Джанкое

Российские войска перебрасывают значительные силы в Джанкой во временно оккупированном Крыму.

По информации, полученной от партизан, регулярно отправляются военные грузовые транспорты к аэродрому, что может свидетельствовать о наличии военных сил на этом объекте.

Оккупанты готовятся к обороне Крыма, чувствуя неуверенность в возможности содержания Херсонской и Запорожской областей, — говорится в сообщении.

Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине

Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.

Поэтому они начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район. Уже известно о двух таких случаях.

Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.

В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое.

Мы сделаем все, чтобы эта техника не доехала до места назначения! Наши агенты продолжают извлекать информацию о деятельности и планах врага. Рашисты не удержатся на украинской земле!

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