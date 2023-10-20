Армія РФ перекидає резерви з Маріуполя на Запорізький напрямок — Атеш

Представники підпілля зазначають, що перекидання великої кількості техніки та особового складу у бік Мелітополя повʼязане зі значними втратами ЗС РФ на Запорізькому напрямку.

Армія РФ перекидає резерви з Маріуполя на Запорізький напрямок

Партизани повідомили про перекиданням резервів росіян із Маріуполя в бік Запоріжжя.

Агенти підпілля в Маріуполі повідомили про перекидання великої кількості особового складу та техніки супротивника у бік Мелітополя.

За їх словами, такі дії ворога пов'язані зі значними втратами російської армії на Запорізькому напрямку.

Крім того, агенти "Атеш" в лавах ЗС Росії повідомляють, що окупанти активно працюють над зміцненням міста інженерними спорудами та підготовкою до оборони Маріуполя.

РФ перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок

Як зазначають представники Сил опору, противник перекидає техніку та війська на цю ділянку фронту досить "активно".

Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами в Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу Росії для наступу на Куп'янському напрямку, - йдеться в публікації. Поширити

У Силах опору додали, що "роблять усе, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту".

Так, підпільники продовжують проводити у Луганську безліч успішних диверсій, у ході яких ушкоджують та ліквідують техніку росіян.

Зокрема, за минулий тиждень партизани "мінусували" 3 Урали, 2 автоцистерни, 3 автобуси, які тепер "не зможуть більше бути використані за призначенням".