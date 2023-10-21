Близько 20 одиниць техніки. АТЕШ виявили нове місце дислокації армії РФ у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Близько 20 одиниць техніки. АТЕШ виявили нове місце дислокації армії РФ у Криму

Окупанти
Джерело:  АТЕШ

Партизани виявили велике місце дислокації російських військ у районі Джанкоя.

Нове місце розташування російських військ

Партизани зафіксували велике місце дислокації російських військ на зерноскладі у селі Зарічне Джанкойського району.

Там знаходиться близько 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких є як тентовані "Урали" і КамАЗи, так і паливозаправники.

Під'їзди до об'єкта охороняються військовими РФ біля облаштованих оборонних позицій. Нам відомо, що особовий склад розквартований по всьому населеному пункту, - зазначають в "Атеш".

Що відбувається у Джанкої

Російські війська перекидають значні сили в Джанкой у тимчасово окупованому Криму.

За інформацією, отриманою від партизанів, регулярно вирушають військові вантажні транспорти до аеродрому, що може свідчити про наявність військових сил на цьому об'єкті.

Окупанти готуються до оборони Криму, відчуваючи невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей, — повідомляли партизани.

Також нещодавно партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

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