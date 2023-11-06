Партизаны АТЕШ зафиксировали перемещение спецтехники армии РФ в Крыму — фото

Российские оккупанты перемещают спецтехнику в Джанкойском районе Крыма. АТЕШ отслеживают каждый шаг армии РФ.
АТЕШ следят за оккупантами в Крыму
Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ зафиксировало 6 ноября движение колонны с российской спецтехникой в Джанкое.
Об этом партизаны сообщили в своем Telegram-канале.
Очевидно, оккупанты усиливают свои позиции в Крыму, укрепляясь с помощью фортификационных сооружений. Это может быть связано с опаской по поводу прорыва Силами обороны Украины на левом берегу Херсона.
Какая ситуация в Джанкое
2 ноября на территории временно оккупированного Крыма фиксируют прибытие новых мобилизованных российских. Среди них большое количество бурят, якутов, уйгуров и других представителей нацменьшинств РФ.
По информации, полученной от партизан, к Джанке прибыла новая партия мобилизованных россиян.
По данным представителей подполья, мобилизованные военнослужащие ВС РФ ежедневно прибывают в Джанкой поездами и автобусами.
Уточняется, что большинство из них – среднего возраста.
Чтобы "мобики" не убегали, оккупанты окружили территорию вокзала с обеих сторон надземного пешеходного моста. Все это происходит под наблюдением военной "полиции".
Для гражданских в Джанкое закрыли проход на вокзал.
Также партизаны опубликовали в сети фото новоприбывших российских мобилизованных.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-