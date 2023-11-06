Партизаны АТЕШ зафиксировали перемещение спецтехники армии РФ в Крыму — фото

Российские оккупанты перемещают спецтехнику в Джанкойском районе Крыма. АТЕШ отслеживают каждый шаг армии РФ.

АТЕШ следят за оккупантами в Крыму

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ зафиксировало 6 ноября движение колонны с российской спецтехникой в Джанкое.

Об этом партизаны сообщили в своем Telegram-канале.

Наши агенты обнаружили переброску специальной техники в районе села Победное Джанкойского района в количестве 8 машин. Оккупанты перевозили краны, которые, скорее всего, будут использоваться для подготовки оборонительных сооружений. Поделиться

Очевидно, оккупанты усиливают свои позиции в Крыму, укрепляясь с помощью фортификационных сооружений. Это может быть связано с опаской по поводу прорыва Силами обороны Украины на левом берегу Херсона.

Какая ситуация в Джанкое

2 ноября на территории временно оккупированного Крыма фиксируют прибытие новых мобилизованных российских. Среди них большое количество бурят, якутов, уйгуров и других представителей нацменьшинств РФ.

По информации, полученной от партизан, к Джанке прибыла новая партия мобилизованных россиян.

По данным представителей подполья, мобилизованные военнослужащие ВС РФ ежедневно прибывают в Джанкой поездами и автобусами.

Уточняется, что большинство из них – среднего возраста.

Специальный транспорт забирает их, увозя в военный городок у аэродрома, говорится в публикации. Поделиться

Чтобы "мобики" не убегали, оккупанты окружили территорию вокзала с обеих сторон надземного пешеходного моста. Все это происходит под наблюдением военной "полиции".

Для гражданских в Джанкое закрыли проход на вокзал.

Также партизаны опубликовали в сети фото новоприбывших российских мобилизованных.