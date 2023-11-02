В окупованому Криму пролунав потужний вибух під Джанкоєм

У районі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму пролунав вибух 2 листопада. Місцеві помітили ракету.

Вибух у Джанкої

У мережі місцеві зазначають, що звук вибуху був гучним та глухим.

Про гучний глухий вибух у районі Джанкоя повідомляють підписники, - йдеться у публікації. Поширити

Пояснень причин інциденту від офіційних осіб наразі немає. Крім того, представники окупаційних "адміністрацій" мовчать про цю "бавовну" біля Джанкоя.

Пізніше в пабліках розповіли, що була помічена ракета в небі в Джанкойському районі. Місцеві жителі уточнили, що це сталося о 12.06, а також прогримів "потужний вибух".

Що відомо про атаки по Криму

Згідно з останніми даними, у ніч на 29 жовтня на тимчасово окупованому півострові ворожа протиповітряна оборона нібито змогла знищити 36 безпілотників.

Також в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня також було чути політ безпілотників та постріли по них.

Окрім цього 13 жовтня у Севастополі чули вибухи. У мережі повідомили, що у Чорному морі підірвався малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня Сили оборони ракетами уразили ракетно-зенітний полк ППО РФ поблизу села Оленівка в Криму.

За даними окупантів, 17 військовослужбовців поранено. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

Того ж дня в Севастополі пролунали вибухи. Російська окупаційна “адміністрація” заявила про роботу ППО і збиття двох цілей.

Пізніше в Міноборони РФ заявили про збиття 8 ракет Storm Shadow. Перед цим Развожаєв казав тільки про «дві повітряні цілі».

1 листопада так званий "губернатор" окупаційної влади Росії у Севастополі Михайло Развожаєв заявив про використання терористами димової завіси в районі Севастопольської бухти.

Згодом він повідомив, що військові нібито ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей у різних зонах всього півострова.

Пізніше місцеві пабліки стверджували про рух ракет зі сторони Генічеського району через Арабатську стрілку в бік Криму. Зокрема стало відомо й про використання нібито димової завіси над Кримським мостом.

Під час атаки були вражені щонайменше два захоплені терористами курортних заклади на Арабатській стрілці.