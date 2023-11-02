Влада РФ заявила про нібито збиті українські дрони над Кримом

Вранці 2 листопада російські окупанти повідомили, що нібито збили шість безпілотників літакового типу.

Влада РФ заявила про чергову атаку дронами

Як повідомили окупанти, протиповітряна оборона знищила один безпілотний літальний апарат над акваторією Чорного моря, ще п'ять перехопила над територією Криму.

Що відомо про атаки по Криму

Згідно з останніми даними, у ніч на 29 жовтня на тимчасово окупованому півострові ворожа протиповітряна оборона нібито змогла знищити 36 безпілотників.

Також в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня також було чути політ безпілотників та постріли по них.

Окрім цього 13 жовтня у Севастополі чули вибухи. У мережі повідомили, що у Чорному морі підірвався малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня Сили оборони ракетами уразили ракетно-зенітний полк ППО РФ поблизу села Оленівка в Криму.

За даними окупантів, 17 військовослужбовців поранено. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

Того ж дня в Севастополі пролунали вибухи. Російська окупаційна “адміністрація” заявила про роботу ППО і збиття двох цілей.

Пізніше в Міноборони РФ заявили про збиття 8 ракет Storm Shadow. Перед цим Развожаєв казав тільки про «дві повітряні цілі».

1 листопада так званий "губернатор" окупаційної влади Росії у Севастополі Михайло Развожаєв заявив про використання терористами димової завіси в районі Севастопольської бухти.

Згодом він повідомив, що військові нібито ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей у різних зонах всього півострова.

Пізніше місцеві пабліки стверджували про рух ракет зі сторони Генічеського району через Арабатську стрілку в бік Криму. Зокрема стало відомо й про використання нібито димової завіси над Кримським мостом.

Під час атаки були вражені щонайменше два захоплені терористами курортних заклади на Арабатській стрілці.