Влада РФ заявляє про масову атаку безпілотників на Крим та Росію — відео

Російські окупанти стверджують, що збили десятник безпілотників над окупованим Кримом. Окрім того, також ворог намагався відбити атаку БПЛА на Краснодарський край.

Що відомо про нову атаку безпілотників у Криму 29 жовтня

Згідно з останніми даними, у ніч на 29 жовтня на тимчасово окупованому півострові ворожа протиповітряна оборона нібито змогла знищити 36 безпілотників.

Про це заявило Міністерство оборони Російської Федерації.

Система ППО ЗС РФ знищила 36 БПЛА літакового типу. Безпілотники збили над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною Криму, - йдеться в повідомленні команди Шойгу. Поширити

Не можна також не згадати про те, що у Криму в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня було чути політ безпілотників та постріли по них.

У Чорноморському, що в Євпаторійському районі прогриміли ще два вибухи.

Що відбувалося вночі у Краснодарському краї

Як повідомляють російські Телеграм-канали, безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Окрім того, наголошується, що в результаті вибуху на території заводу спалахнула пожежа.

Приблизно о 03:24 на території нафтопереробного заводу у Сіверському районі Краснодарського краю впав БПЛА, - йдеться в повідомленні. Поширити

Представники оперативного штабу заявляють, що на території НПЗ сталося "локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом півгодини. Причини події встановлюються".

Безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії: після вибуху на території заводу спалахнула пожежа. pic.twitter.com/3f3gDpNh3p — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 29, 2023

Згідно з останніми даними, в результаті атаки безпілотників ніхто не постраждав.