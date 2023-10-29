Влада РФ заявляє про масову атаку безпілотників на Крим та Росію — відео

Російські окупанти стверджують, що збили десятник безпілотників над окупованим Кримом. Окрім того, також ворог намагався відбити атаку БПЛА на Краснодарський край.
Що відомо про нову атаку безпілотників у Криму 29 жовтня
Згідно з останніми даними, у ніч на 29 жовтня на тимчасово окупованому півострові ворожа протиповітряна оборона нібито змогла знищити 36 безпілотників.
Про це заявило Міністерство оборони Російської Федерації.
Не можна також не згадати про те, що у Криму в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня було чути політ безпілотників та постріли по них.
У Чорноморському, що в Євпаторійському районі прогриміли ще два вибухи.
Що відбувалося вночі у Краснодарському краї
Як повідомляють російські Телеграм-канали, безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.
Окрім того, наголошується, що в результаті вибуху на території заводу спалахнула пожежа.
Представники оперативного штабу заявляють, що на території НПЗ сталося "локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом півгодини. Причини події встановлюються".
Згідно з останніми даними, в результаті атаки безпілотників ніхто не постраждав.
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