У Криму зникли солдати РФ — АТЕШ

За словами представників партизанського руху “АТЕШ”, у тимчасово окупованому Джанкої зникли російські вояки. Таємниче зникнення загарбників уже почала розслідувати військова поліція.

У Джанкої недорахувалися солдатів РФ: що сталося

Як повідомляють партизани з "АТЕШ", їм вдалося зафіксувати прибуття нової партії мобілізованих у Джанкой.

Майбутнє “гарматне м’ясо! ніхто не годує та не вважає за людей.

Окрім того, вдалося дізнатися, що в місто терміново приїхали підрозділи військової поліції з метою забезпечення безпеки особового складу окупантів.

Це пов'язано зі зникненням військових у місті. У зв'язку з цим, усіх військовослужбовців РФ зобов'язали пересуватися містом групами. Наші агенти продовжують працювати всередині армії РФ. Наші зарплати їм подобаються більше за російські, – розповідають представники “АТЕШ”. Поширити

“АТЕШ” знайшов нове місце дислокації армії РФ у Криму

Нещодавно також стало відомо, що партизани зафіксували масштабне місце дислокації російських військ на зерноскладі у селі Зарічне Джанкойського району.

Згідно з останніми даними, там розмістили приблизно 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких є як тентовані "Урали" і КамАЗи, так і паливозаправники.

Під'їзди до об'єкта охороняються військовими РФ біля облаштованих оборонних позицій. Нам відомо, що особовий склад розквартирований по всьому населеному пункту, - заявляють представники партизанського руху.

В “АТЕШ” також звертають увагу на те, що російські загарбники активно готуються до оборони Криму, відчуваючи невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей.

Саме тому вони перекидають значні сили в Джанкой та інші міста на півосторові.