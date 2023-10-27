У Криму зникли солдати РФ — АТЕШ

За словами представників партизанського руху “АТЕШ”, у тимчасово окупованому Джанкої зникли російські вояки. Таємниче зникнення загарбників уже почала розслідувати військова поліція.
У Джанкої недорахувалися солдатів РФ: що сталося
Як повідомляють партизани з "АТЕШ", їм вдалося зафіксувати прибуття нової партії мобілізованих у Джанкой.
Майбутнє “гарматне м’ясо! ніхто не годує та не вважає за людей.
Окрім того, вдалося дізнатися, що в місто терміново приїхали підрозділи військової поліції з метою забезпечення безпеки особового складу окупантів.
“АТЕШ” знайшов нове місце дислокації армії РФ у Криму
Нещодавно також стало відомо, що партизани зафіксували масштабне місце дислокації російських військ на зерноскладі у селі Зарічне Джанкойського району.
Згідно з останніми даними, там розмістили приблизно 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких є як тентовані "Урали" і КамАЗи, так і паливозаправники.
Під'їзди до об'єкта охороняються військовими РФ біля облаштованих оборонних позицій. Нам відомо, що особовий склад розквартирований по всьому населеному пункту, - заявляють представники партизанського руху.
В “АТЕШ” також звертають увагу на те, що російські загарбники активно готуються до оборони Криму, відчуваючи невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей.
Саме тому вони перекидають значні сили в Джанкой та інші міста на півосторові.
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