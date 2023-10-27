В Крыму исчезли солдаты РФ — АТЕШ

По словам представителей партизанского движения "АТЕШ", во временно оккупированном Джанкое исчезли российские воины. Таинственное исчезновение захватчиков уже начала расследовать военная полиция.

В Джанкое недосчитались солдат РФ: что произошло

Как сообщают партизаны из "АТЕШ", им удалось зафиксировать прибытие новой партии мобилизованный в Джанкой.

Будущее "пушечное мясо" никто не кормит и не считает за людей.

Кроме того, удалось узнать, что в город срочно приехали подразделения военной полиции с целью обеспечения безопасности личного состава оккупантов.

Это связано с исчезновением военных в городе. Из-за этого всех военнослужащих РФ обязали передвигаться по городу группами. Наши агенты продолжают работать внутри армии РФ. Наши зарплаты им нравятся больше российских, – рассказывают представители АТЕШ. Поделиться

"АТЕШ" нашел новое место дислокации армии РФ в Крыму

Недавно стало известно, что партизаны зафиксировали масштабное место дислокации российских войск на зерноскладе в селе Заречное Джанкойского района.

Согласно последним данным, там разместили примерно 20 единиц автомобильной техники, среди которых есть как тентованные "Уралы" и КамАЗы, так и топливозаправщики.

Подъезды к объекту охраняются военными РФ на территории обустроенных оборонительных позиций. Нам известно, что личный состав расквартирован по всему населенному пункту, – заявляют представители партизанского движения. Поделиться

В АТЕШ также обращают внимание на то, что российские захватчики активно готовятся к обороне Крыма, чувствуя неуверенность в возможности удержать Херсонскую и Запорожскую области.

Именно поэтому они перебрасывают значительные силы в Джанкой и другие города на полуострове.