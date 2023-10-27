В Крыму исчезли солдаты РФ — АТЕШ

По словам представителей партизанского движения "АТЕШ", во временно оккупированном Джанкое исчезли российские воины. Таинственное исчезновение захватчиков уже начала расследовать военная полиция.
В Джанкое недосчитались солдат РФ: что произошло
Как сообщают партизаны из "АТЕШ", им удалось зафиксировать прибытие новой партии мобилизованный в Джанкой.
Будущее "пушечное мясо" никто не кормит и не считает за людей.
Кроме того, удалось узнать, что в город срочно приехали подразделения военной полиции с целью обеспечения безопасности личного состава оккупантов.
"АТЕШ" нашел новое место дислокации армии РФ в Крыму
Недавно стало известно, что партизаны зафиксировали масштабное место дислокации российских войск на зерноскладе в селе Заречное Джанкойского района.
Согласно последним данным, там разместили примерно 20 единиц автомобильной техники, среди которых есть как тентованные "Уралы" и КамАЗы, так и топливозаправщики.
В АТЕШ также обращают внимание на то, что российские захватчики активно готовятся к обороне Крыма, чувствуя неуверенность в возможности удержать Херсонскую и Запорожскую области.
Именно поэтому они перебрасывают значительные силы в Джанкой и другие города на полуострове.
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