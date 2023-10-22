"Кадыровцы" применяют новый вид террора в Токмаке — Атеш

Оккупанты продолжают запугивать местное население на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Токмаке Запорожской области кадыровцы захватывают магазины.

"Кадыровцы" применяют новый вид террора в Токмаке

Оккупанты терроризируют жителей Токмака, Запорожской области. Сообщается, что кадыровцы "отжимают" магазины у местных жителей под угрозами жизни, говорится в сообщении. Поделиться

По данным партизан, они не участвуют в боевых действиях.

Воют только мобилизованные, согнанные со всей России. Но сами россияне оценивают их боевые качества крайне низко, – говорят в "Атеше". Поделиться

Также отмечается повальное пьянство среди мобилизованных, которое приводит к преступлениям против местных жителей.

Что известно о ситуации в районе Токмака

По данным аналитиков британской разведки, военные преступники из армии РФ продолжают работы по развитию и усилению оборонных укреплений на подступах к оккупированному Токмаку.

В разведке Минобороны Великобритании также ссылаются на заявление мэра оккупированного Россией Мелитополя Ивана Федорова, по словам которого, российские военные также строят дополнительные линии обороны в районе Орехова.

В частности, в районе Новопрокоповки строятся двухэтажные бункеры с тоннелями и траншеями.

В Токмаке строят дополнительные фортификации, траншеи укрепляют бетоном. Также русские офицеры начали эвакуировать из Токмака свои семьи. Наблюдаются фортификации на южных подступах к Роботиному, отмечают аналитики британской разведки. Поделиться

По их информации, бункеры должны стать более надежной защитой для рядового и офицерского состава от артиллерийских ударов и атак ударных БПЛА украинских военных.

. Кроме того, бетон, вероятно, дополнительно усугубит траншеи в условиях осенней грязи.