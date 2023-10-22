"Кадыровцы" применяют новый вид террора в Токмаке — Атеш

Оккупанты продолжают запугивать местное население на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Токмаке Запорожской области кадыровцы захватывают магазины.
"Кадыровцы" применяют новый вид террора в Токмаке
По данным партизан, они не участвуют в боевых действиях.
Также отмечается повальное пьянство среди мобилизованных, которое приводит к преступлениям против местных жителей.
Что известно о ситуации в районе Токмака
По данным аналитиков британской разведки, военные преступники из армии РФ продолжают работы по развитию и усилению оборонных укреплений на подступах к оккупированному Токмаку.
В разведке Минобороны Великобритании также ссылаются на заявление мэра оккупированного Россией Мелитополя Ивана Федорова, по словам которого, российские военные также строят дополнительные линии обороны в районе Орехова.
В частности, в районе Новопрокоповки строятся двухэтажные бункеры с тоннелями и траншеями.
По их информации, бункеры должны стать более надежной защитой для рядового и офицерского состава от артиллерийских ударов и атак ударных БПЛА украинских военных.
. Кроме того, бетон, вероятно, дополнительно усугубит траншеи в условиях осенней грязи.
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