"Кадирівці" застосовують новий вид терору в Токмаку — Атеш

Окупанти продовжують залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Токмаку Запорізької області кадировці захоплюють магазини.

"Кадирівці" застосовують новий вид терору в Токмаку

Окупанти тероризують мешканців Токмака, Запорізької області. Повідомляється, що кадировці "віджимають" магазини у місцевих жителів під загрозами життю, - йдеться у повідомленні. Поширити

За даними партизанів, вони не беруть участь у бойових діях.

Виють лише мобілізовані, зігнані з усієї Росії. Але самі росіяни оцінюють їхні бойові якості вкрай низько, - кажуть у "Атеш". Поширити

Також відзначається повальне пияцтво серед мобілізованих, яке призводить до злочинів проти місцевих жителів.

Що відомо про ситуацію в районі Токмака

За даними аналітиків британської розвідки, військові злочинці з армії РФ продовжують роботи із розбудови і посилення оборонних укріплень на підступах до окупованого Токмаку.

У розвідці Міноборони Великої Британії також посилаються на заяву мера окупованого Росією Мелітополя Івана Федорова, за словами якого, російські військові також зводять додаткові лінії оборони в районі Оріхова.

Зокрема, в районі Новопрокопівки будуються двоповерхові бункери з тунелями та траншеями.

У Токмаку будують додаткові фортифікації, траншеї укріплюють бетоном. Також російські офіцери почали евакуювати з Токмака свої родини. Спостерігаються фортифікації на південних підступах до Роботиного, - зазначають аналітики британської розвідки. Поширити

За їхньою інформацією, бункери мають стати більш надійним захистом для рядового та офіцерського складу від артилерійських ударів та атак ударних БпЛА українських військових.

. Крім того, бетон, ймовірно, додатково посилить траншеї в умовах осінньої грязюки.