"Кадирівці" застосовують новий вид терору в Токмаку — Атеш

Окупанти продовжують залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Токмаку Запорізької області кадировці захоплюють магазини.
"Кадирівці" застосовують новий вид терору в Токмаку
За даними партизанів, вони не беруть участь у бойових діях.
Також відзначається повальне пияцтво серед мобілізованих, яке призводить до злочинів проти місцевих жителів.
Що відомо про ситуацію в районі Токмака
За даними аналітиків британської розвідки, військові злочинці з армії РФ продовжують роботи із розбудови і посилення оборонних укріплень на підступах до окупованого Токмаку.
У розвідці Міноборони Великої Британії також посилаються на заяву мера окупованого Росією Мелітополя Івана Федорова, за словами якого, російські військові також зводять додаткові лінії оборони в районі Оріхова.
Зокрема, в районі Новопрокопівки будуються двоповерхові бункери з тунелями та траншеями.
За їхньою інформацією, бункери мають стати більш надійним захистом для рядового та офіцерського складу від артилерійських ударів та атак ударних БпЛА українських військових.
. Крім того, бетон, ймовірно, додатково посилить траншеї в умовах осінньої грязюки.
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