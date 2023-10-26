За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна ще не досягла повного вогневого контролю над тимчасово окупованим Кримом, однак це питання часу.
Зеленський обіцяє вогневий контроль над Кримом
Президент виступив з потужною промовою під час Другого парламентського саміту Кримської платформи
Він звернув увагу міжнародної спільноти не те, що російський контроль над Чорним морем та наявність флоту у ворога створювали ілюзію, що домінування Росії в Чорному морі – нібито нездоланне.
Володимир Зеленський нагадав про вражаючі результати, яких Україні вдалося досягнути під час війни з Росією.
Насамперед йдеться про те, що військовий флот РФ більше не здатний оперувати в західній Чорного моря та навіть почав поступово тікати з Криму.
На переконання українського лідера, це справді історичне досягнення.
Не можна також не згадати про те, що для російських загарбників більше немає жодної бази безпеки та надійного логістичного маршруту в Криму.
Україна ніколи не відмовиться від Криму
За словами Володимира Зеленського, його команда фіксує посилення проукраїнських настроїв в Криму, а це означає, що на півострові примножується кількість наших союзників.
Ба більше, нам нарешті вдалося повернути Чорному морю роль артерії безпеки від якої залежить глобальна продовольча стабільність.
Глава держави вкотре нагадав, що головна ціль України – повна деокупація українських земель, включно з Кримом.
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