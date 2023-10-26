Це питання часу. Зеленський анонсував важливі зміни під час Кримської платформи
Категорія
Україна
Дата публікації

Це питання часу. Зеленський анонсував важливі зміни під час Кримської платформи

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна ще не досягла повного вогневого контролю над тимчасово окупованим Кримом, однак це питання часу.

Зеленський обіцяє вогневий контроль над Кримом

Президент виступив з потужною промовою під час Другого парламентського саміту Кримської платформи

Він звернув увагу міжнародної спільноти не те, що російський контроль над Чорним морем та наявність флоту у ворога створювали ілюзію, що домінування Росії в Чорному морі – нібито нездоланне.

На додачу до цього, за рахунок свідомого заселення Криму сотнями тисяч громадян Росії і масштабних репресій окупанта проти всіх форм свободи і опору, могло виникнути враження, що Крим нібито упокорений. Зараз ілюзії тануть...

Володимир Зеленський нагадав про вражаючі результати, яких Україні вдалося досягнути під час війни з Росією.

Насамперед йдеться про те, що військовий флот РФ більше не здатний оперувати в західній Чорного моря та навіть почав поступово тікати з Криму.

На переконання українського лідера, це справді історичне досягнення.

Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту, точніше його залишків, на окупованій території Грузії, тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів, але ми їх усюди дістанемо.

Не можна також не згадати про те, що для російських загарбників більше немає жодної бази безпеки та надійного логістичного маршруту в Криму.

Станом на зараз ми ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом і прилеглими водами, але це питання часу.

Україна ніколи не відмовиться від Криму

За словами Володимира Зеленського, його команда фіксує посилення проукраїнських настроїв в Криму, а це означає, що на півострові примножується кількість наших союзників.

Ба більше, нам нарешті вдалося повернути Чорному морю роль артерії безпеки від якої залежить глобальна продовольча стабільність.

Від початку роботи нового експортного коридору в Чорному морі – зайшли на завантаження майже 50 суден, а заявлено на підхід ще понад 50.

Глава держави вкотре нагадав, що головна ціль України – повна деокупація українських земель, включно з Кримом.

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