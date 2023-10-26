За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна ще не досягла повного вогневого контролю над тимчасово окупованим Кримом, однак це питання часу.

Зеленський обіцяє вогневий контроль над Кримом

Президент виступив з потужною промовою під час Другого парламентського саміту Кримської платформи

Він звернув увагу міжнародної спільноти не те, що російський контроль над Чорним морем та наявність флоту у ворога створювали ілюзію, що домінування Росії в Чорному морі – нібито нездоланне.

На додачу до цього, за рахунок свідомого заселення Криму сотнями тисяч громадян Росії і масштабних репресій окупанта проти всіх форм свободи і опору, могло виникнути враження, що Крим нібито упокорений. Зараз ілюзії тануть... Поширити

Володимир Зеленський нагадав про вражаючі результати, яких Україні вдалося досягнути під час війни з Росією.

Насамперед йдеться про те, що військовий флот РФ більше не здатний оперувати в західній Чорного моря та навіть почав поступово тікати з Криму.

На переконання українського лідера, це справді історичне досягнення.

Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту, точніше його залишків, на окупованій території Грузії, тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів, але ми їх усюди дістанемо. Поширити

Не можна також не згадати про те, що для російських загарбників більше немає жодної бази безпеки та надійного логістичного маршруту в Криму.

Станом на зараз ми ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом і прилеглими водами, але це питання часу. Поширити

Україна ніколи не відмовиться від Криму

За словами Володимира Зеленського, його команда фіксує посилення проукраїнських настроїв в Криму, а це означає, що на півострові примножується кількість наших союзників.

Ба більше, нам нарешті вдалося повернути Чорному морю роль артерії безпеки від якої залежить глобальна продовольча стабільність.

Від початку роботи нового експортного коридору в Чорному морі – зайшли на завантаження майже 50 суден, а заявлено на підхід ще понад 50. Поширити

Глава держави вкотре нагадав, що головна ціль України – повна деокупація українських земель, включно з Кримом.