Это вопрос времени. Зеленский анонсировал важные изменения во время Крымской платформы

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина еще не достигла полного огневого контроля над временно оккупированным Крымом, однако это вопрос времени.

Зеленский обещает огневой контроль над Крымом

Президент выступил с мощной речью во время Второго парламентского саммита Крымской платформы.

Он обратил внимание международного сообщества на то, что российский контроль над Черным морем и наличие флота у врага создавали иллюзию, что доминирование России в Черном море – якобы непреодолимое.

Вдобавок к этому, за счет сознательного заселения Крыма сотнями тысяч граждан России и масштабных репрессий оккупанта против всех форм свободы и сопротивления, могло возникнуть впечатление, что Крым якобы покорен. Сейчас иллюзии тают... Поделиться

Владимир Зеленский напомнил о поразительных результатах, которых Украине удалось достичь во время войны с Россией.

Прежде всего, речь идет о том, что военный флот РФ больше не способен оперировать в западной Черного моря и даже начал постепенно уплывать из Крыма.

По мнению украинского лидера, это действительно историческое достижение.

Недавно российский руководитель был вынужден заявить о создании новой базы Черноморского флота, точнее его остатков, на оккупированной территории Грузии, то есть в юго-восточной части моря максимально далеко от украинских ракет и морских дронов, но мы их всюду достанем. Поделиться

Нельзя не упомянуть о том, что для российских захватчиков больше нет ни одной базы безопасности и надежного логистического маршрута в Крыму.

По состоянию на сегодняшний день мы еще не достигли полного огневого контроля над Крымом и близлежащими водами, но это вопрос времени. Поделиться

Украина никогда не откажется от Крыма

По словам Владимира Зеленского, его команда фиксирует усиление проукраинских настроений в Крыму, а это означает, что на полуострове приумножается количество наших союзников.

Более того, нам наконец-то удалось вернуть Черному морю роль артерии безопасности, от которой зависит глобальная продовольственная стабильность.

С начала работы нового экспортного коридора в Черном море зашли на загрузку почти 50 судов, а заявлено на подход еще более 50 судов. Поделиться

Глава государства в очередной раз напомнил, что главная цель Украины – полная деоккупация украинских земель, включая Крым.