Власти РФ заявляют о массовой атаке беспилотников на Крым и Россию

Российские оккупанты утверждают, что сбили десятник беспилотников над оккупированным Крымом. Кроме того, враг пытался отбить атаку БПЛА на Краснодарский край.
Что известно о новой атаке беспилотников в Крыму 29 октября
Согласно последним данным, в ночь на 29 октября на временно оккупированном полуострове вражеская противовоздушная оборона якобы смогла уничтожить 36 беспилотников.
Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.
Нельзя также не упомянуть, что в Крыму в Евпатории и районе в ночь на 29 октября был слышен полет беспилотников и выстрелы по ним.
В Черноморском, что в Евпаторийском районе, прогремели еще два взрыва.
Что происходило ночью в Краснодарском крае
Как сообщают российские телеграммы-каналы, беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
Кроме того, сообщается, что в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар.
Представители оперативного штаба заявляют, что на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".
Согласно последним данным, в результате атаки беспилотников никто не пострадал.
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