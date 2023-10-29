Власти РФ заявляют о массовой атаке беспилотников на Крым и Россию
Категория
Украина
Дата публикации

Власти РФ заявляют о массовой атаке беспилотников на Крым и Россию

атака дронов
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Источник:  online.ua

Российские оккупанты утверждают, что сбили десятник беспилотников над оккупированным Крымом. Кроме того, враг пытался отбить атаку БПЛА на Краснодарский край.

Что известно о новой атаке беспилотников в Крыму 29 октября

Согласно последним данным, в ночь на 29 октября на временно оккупированном полуострове вражеская противовоздушная оборона якобы смогла уничтожить 36 беспилотников.

Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Система ПВО ВС РФ уничтожила 36 БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбили над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, -сказано в сообщении команды Шойгу.

Нельзя также не упомянуть, что в Крыму в Евпатории и районе в ночь на 29 октября был слышен полет беспилотников и выстрелы по ним.

В Черноморском, что в Евпаторийском районе, прогремели еще два взрыва.

Что происходило ночью в Краснодарском крае

Как сообщают российские телеграммы-каналы, беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Кроме того, сообщается, что в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар.

Приблизительно в 03:24 на территории нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края упал БПЛА, - сказано в сообщении.

Представители оперативного штаба заявляют, что на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".

Согласно последним данным, в результате атаки беспилотников никто не пострадал.

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