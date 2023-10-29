Власти РФ заявляют о массовой атаке беспилотников на Крым и Россию

Российские оккупанты утверждают, что сбили десятник беспилотников над оккупированным Крымом. Кроме того, враг пытался отбить атаку БПЛА на Краснодарский край.

Что известно о новой атаке беспилотников в Крыму 29 октября

Согласно последним данным, в ночь на 29 октября на временно оккупированном полуострове вражеская противовоздушная оборона якобы смогла уничтожить 36 беспилотников.

Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Система ПВО ВС РФ уничтожила 36 БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбили над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, -сказано в сообщении команды Шойгу. Поделиться

Нельзя также не упомянуть, что в Крыму в Евпатории и районе в ночь на 29 октября был слышен полет беспилотников и выстрелы по ним.

В Черноморском, что в Евпаторийском районе, прогремели еще два взрыва.

Что происходило ночью в Краснодарском крае

Как сообщают российские телеграммы-каналы, беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Кроме того, сообщается, что в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар.

Приблизительно в 03:24 на территории нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края упал БПЛА, - сказано в сообщении. Поделиться

Представители оперативного штаба заявляют, что на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".

Безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії: після вибуху на території заводу спалахнула пожежа. pic.twitter.com/3f3gDpNh3p — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 29, 2023

Согласно последним данным, в результате атаки беспилотников никто не пострадал.