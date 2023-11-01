У Севастополі знову лунає тривога та перекрито Кримський міст

У тимчасово окупованому Севастополі вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу, окупанти знову перекрили Кримський міст.

Що відбувається у Севастополі

Про тривогу 1 листопада повідомив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Увага всім! Повітряна тривога!, – написав Розвожаєв. Поширити

Повідомляється, що рух автотранспорту незаконно збудованим Кримським мостом тимчасово перекрито.

Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки, − йдеться в повідомленні. Поширити

Що відомо про атаки по Криму

Згідно з останніми даними, у ніч на 29 жовтня на тимчасово окупованому півострові ворожа протиповітряна оборона нібито змогла знищити 36 безпілотників.

Також в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня також було чути політ безпілотників та постріли по них.

Окрім цього 13 жовтня у Севастополі чули вибухи. У мережі повідомили, що у Чорному морі підірвався малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня Сили оборони ракетами уразили ракетно-зенітний полк ППО РФ поблизу села Оленівка в Криму.

За даними окупантів, 17 військовослужбовців поранено. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

Того ж дня в Севастополі пролунали вибухи. Російська окупаційна “адміністрація” заявила про роботу ППО і збиття двох цілей.

Пізніше в Міноборони РФ заявили про збиття 8 ракет Storm Shadow. Перед цим Развожаєв казав тільки про «дві повітряні цілі».